Soddisfazione per la proroga sui dehors.

"Accogliamo con grande soddisfazione la proroga al 31 dicembre 2023 delle semplificazioni normative per l’allestimento dei dehors proposta dal Governo". La soddisfazione è di Adriano Rapaioli della Confesercenti ilquale ricorda: "Una richiesta che avevamo avanzato direttamente al vicepremier Matteo Salvini intervenuto alla nostra assemblea nazionale del dicembre scorso". Il provvedimento è una riformulazione di un emendamento al decreto Milleproroghe al vaglio dei gruppi parlamentari. "Una misura necessaria per il comparto, che si trova ancora in una fase delicata – spiega Rapaioli –: la ripartenza post-covid, purtroppo, sembra essersi esaurita e le imprese si trovano un rallentamento della ripresa dei consumi".