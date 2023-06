Osservatorio sui disabili Perfigli coordinatore

È Giacomo Perfigli il coordinatore dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, l’organismo che prende il posto e costituisce l’evoluzione della Consulta provinciale delle persone con disabilità. A nominarlo è stato, con un decreto, è stato il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti al termine di una procedura mediante avviso pubblico. Perfigli, nativo di Fivizzano, due lauree in giurisprudenza e scienze politiche, è attivo nel mondo del sociale da oltre 20 anni. Tra le altre cose è il fondatore dell’Associazione Paraplegici della provincia e dal 2010 al 2016 è stato presidente del Comitato di partecipazione associazioni volontariato della Sds Lunigiana. Da anni promuove manifestazioni per sensibilizzare la cittadinanza sulla disabilità e a favore dell’abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti nel territorio.

L’Osservatorio, lo ricordiamo, è stato istituito a seguito di una delibera del consiglio provinciale dello scorso mese di dicembre e ha lo scopo di offrire un contributo importante alla conoscenza e all’analisi del fenomeno della disabilità per fornire ai decisori politici elementi in grado di contribuire alla definizione di strategie operative in grado di permettere alle persone con disabilità e alle loro famiglie di ricevere tutto il supporto necessario affinché possano avere pari opportunità e accedere alle migliori condizioni di vita. Tra i compiti ci sono anche quelli di esprimere pareri e raccomandazioni, anche preventivi, quando richiesti dagli enti locali, su atti, azioni e attività che interessano la qualità della vita dei disabili e di redigere una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione Onu nella nostra provincia.