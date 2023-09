Osservare la realtà... diversa-mente Al Mug 2 una mostra-documento

"Diverso non è…" è il titolo di una mostra-documento a cura di Lodovico Gierut, con la collaborazione di Marilena Cheli Tomei, che sarà presentata domenica, alle ore 18, al Mug2. Una mostra con un titolo di questo genere apre infinite prospettive di ragionamento e commento perché affronta argomenti che non solo sono pertinenti alla nostra quotidianità ma si addentra nella storia, nell’arte, nella musica, nella letteratura e in ogni aspetto dell’attività umana. L’esposizione prevede sia la riproduzione fotografica della serie di opere di Pietro Annigoni ispirate dal rarissimo volume “Elogio della follia” di Erasmo da Rotterdam (in mostra l’esemplare fuori tiratura, firmato dal maestro), sia una folta rappresentanza di pittori, scultori e fotografi quali, ad esempio, Giovanni Balderi, Inaco Biancalana, Ugo Guidi, Ernesto Treccani, Anna Chromy, Renzo Maggi, Giuseppe Lippi, Bernard Bezzina, Roberto Braida, Gabriele Vicari, Fabrizio Gatta, Giacomo Mozzi, Marta Gierut, Riccardo Luchini, Lino Benedetti, Manola Caribotti, Antonella Iris De Pascale, Daniela Maccheroni, Giancarlo Vaccarezza, Jacopo Allegrucci, Marcello Podestà, Emilio Vedova, Roberto Fiasella, Bruna Nizzola, Alberto Bongini, Paolo Grigò, Karina Lukasik, Franco Del Sarto, Roberto Borra, Marzio Cialdi, Tommaso Panichi, Joanna Brzescinska-Riccio, Massimo Facheris e Gianni Carretti.

Lodovico Gierut, critico d’arte e presidente del Comitato Archivio artistico-documentario Gierut (con finalità socio-umanitarie, sorto in memoria di Marta Gierut), ha inserito una serie di scritti, liriche di Vittorino Andreoli, Marcella Cardone, Michele Tomei, Alda Merini, Luigi Testaferrata, Boris Paasternak, Manola Caribotti, Giacomo Puccini, Manlio Cancogni, Vittorio Guidi. Sono proposte molte pubblicazioni artistiche, letterarie ma pure con argomentazioni storiche, persino un progetto di Antonello & Giulia Anzani (con la collaborazione di Agarte Fucina delle arti) relativo ai diritti negati alle donne. Uno dei fini, secondo Gierut, è quello “di far pensare, di riflettere sul nostro contemporaneo, anche alla luce del passato” con nomi quali Kay Redfield Jamison, Curzio Malaparte, Giacomo Puccini, Mario Tobino, Vincent van Gogh, Michelangelo Buonarroti, Lorenzo Viani, Majakovskij, Clara Mallegni, Igor Mitoraj Gigi Guadagnucci, Bruno Bettelheim, Rainer Maria Rilke e altri. L’esposizione, organizzata dal Museo Ugo Guidi 2 e dal Comitato Archivio artistico-documentario Gierut di Pietrasanta rimarrà aperta successivamente venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 21 alle 23, quando Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei dialogheranno con i visitatori e si terranno incontri collegati alla specifica tematica.