Ospedale sempre ko, sindaco sotto accusa

Nuove polemiche sull’ospedale. Ora ad intervenire sono Gianfranco Colombani e Vittorio Marini, coordinatori rispettivamente di Lega e Forza Italia. Nel mirino c’è il primo cittadino di Fivizzano. "Le sue ultime dichiarazioni sull’ospedale il sindaco poteva risparmiarsele - scrivono i due - imparando innanzitutto ad ascoltare i Comitati. Se i cittadini si riuniscono spontaneamente è perchè ne sentono la necessità. La sanità locale e lunigianese è ad un punto tale che Giannetti avrebbe potuto restare in silenzio. Ci troviamo di fronte allo stesso sindaco che ieri organizzava manifestazioni a difesa degli ospedali in Lunigiana e oggi è strenuo difensore delle politiche aziendali, da vero uomo di partito. In questi ultimi anni abbiamo assistito alla chiusura di vari reparti, allo spostamento delle cure intermedie alla Don Gnocchi, alla mancata sostituzione di specialisti collocati in pensione o passati alla libera professione. E siamo ancora in attesa degli “effetti positivi“ delle scelte fatte con la chiusura della Bassa Intensità di Cura e la stipula della convenzione con la Don Gnocchi. Il sindaco dovrebbe collaborare con i cittadini che si occupano della sanità - concludono Marini e Colombani - . Potrebbero sorgere nuove criticità dalla riforma della emergenza-urgenza e dal trattamento riservato alle associazioni di volontariato dalla Regione Toscana. Purtroppo, Giannetti in proposito non profferisce parola, non protesta e subisce in silenzio. Questo significa essere complici di chi sta compiendo scelte che rischiano di penalizzare ulteriormente il territorio". Roberto Oligeri