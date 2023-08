Ospedale, nuova fiaccolata Sale la rabbia per il Monoblocco Cittadini sul piede di guerra

di Cristina Lorenzi

Mentre l’Asl si affretta a rassicurare sul mantenimento dei servizi sanitari e sulla bontà delle scelte prese, in città c’è chi pensa alla sommossa per evitare quello spezzatino nelle prestazioni che si sta prospettando. Mentre la direzione generale assicura sui vantaggi di trasferire la chemioterapia al Noa, "decisione presa dopo un attento ascolto delle istanze dei cittadini e dei pazienti", il Comitato di primo soccorso chiede alla sindaca una sponda nella lotta comune. Da più parti si invita alla protesta e sui social c’è già chiparla di fiaccolata. "Ci auguriamo – spiega Fiorella Fambrini del Comitato – che Arrighi sia al nostro fianco in caso di manifestatazioni. Vogliamo far sentire la nostra voce di fronte a scelte scellerate. Non vogliamo partiti e bandiere, questa è una battaglia di civiltà per la difesa di servizi sacrosanti. Non possiamo più tollerare questo scempio. La sindaca ha il dovere di fiancheggiare le proteste". Se il Comitato invita la sindaca a proseguire con il pugno di ferro in difesa dei servizi, la Lega di Nicola Pieruccini ne chiede le dimissioni: "Arrighi ha tradito la fiducia dei suoi elettori, se ne deve tornare a casa. Dopo la falsa starnazzata all’incontro sulla riorganizzazione sanitaria a seguito de verbali, deve dimettersi subito. Le contestazioni e le polemiche rappresentano solo l’apice di una crisi di nervi che ha investito i vertici Asl e la maggioranza un anno dopo l’insediamento".

Anche Giuseppe Costa della Dc grida allo scandalo: "I verbali dei Vigili del fuoco finalmente sono stati resi noti. I contenuti hanno suscitato tanto stupore e perplessità. Esiste la Conferenza dei servizi: servizi sanitari devono essere difesi e la vera emergenza è il mancato sviluppo e il potenziamento della sanità. La Democrazia Cristiana da tempo invita tutte le categorie, comitati ad agire in sinergia nel sostenere le eccellenze a Monterosso".

Intanto dall’Asl ribadiscono scelte e decisioni che in città hanno seminato sconforto: "Il piano dettagliato degli spostamenti è stato inviato ai vigili del fuoco già dal 6 luglio. L’ipotesi dell’oncologia all’ex pronto soccorso era stata illustrata in un comunicato il 27 giugno. Le nuove terapie, che necessitano standard più elevati, richiede il trasferimento al Noa della chemioterapia, mentre l’attività di follow up sarà mantenuta a Monterosso nella palazzina H – definendo il piano l’unico sostenibile dal punto di vista tecnico, l’Asl ricorda che le cure intermedie saranno trasferite nella rsa di Fossone, mentre nel complesso polispecialistico e nei moduli provvisori rimarrà tutta la chirurgia ambulatoriale (oculistica e dermatologia) e tutta la specialistica, endocrinologia e diabetologia. Da qui la tempistica che prevede "il piano attuabile entro il 18 gennaio. La fine del 2026 è la data di apertura della nuova palazzina. E’ evidente che non vi è alcuna volontà di ridurre o smantellare un importante presidio sanitario".

Intanto la vice sindaca Roberta Crudeli replica alle accuse di Fratelli d’Italia definendole "menzogne e strumentalizzazioni". "Dal suo insediamento – spiega Crudeli – la sindaca Arrighi ha presieduto 11 conferenze zonali. Per verificarlo basta controllare convocazioni e verbali pubblicati. Per la nostra amministrazione il benessere e la sicurezza del paziente vengono sempre prima di tutto e stiamo lavorando per questo. L’onorevole Amorese farebbe meglio ad attivarsi con il suo governo per fermare lo sconsiderato taglio in atto ai fondi destinati alla sanità".