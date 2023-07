Ospedale, i verbali negati "Non sta a me comunicarli"

"Atteggiamenti segreti dal comune e mancata trasparenza dall’Asl", il Comitato di primo soccorso punta i piedi sul Monoblocco e richiede l’ accesso agli atti. "Dopo le risposte mai giunte abbiamo fatto l’istanza, vista l’esigenza di trasparenza e pubblicizzazione di una documentazione essenziale che l’Asl è tenuta a rendere pubblica. Apprezziamo l’invito al tavolo di regia, in un ottica di collaborazione e partecipazione ma dall’altra parte c’è lo stupore per mancata copia dei verbali dei vigili del fuoco a seguito del sopralluogo fatto al Centro Polispecialistico". Poi nel mirino del comitato finisce anche la sindaca, Serena Arrighi. "Continua a mantenere un imbarazzante silenzio, oltretutto in veste di presidente della conferenza zonale al tavolo di Asl, con un comportamento al limite dell’omertoso non rispondendo in maniera chiara e soprattutto non mostrando la documentazione in suo possesso relativa alla situazione del Monoblocco, tra cui i tanto attesi verbali e le prescrizioni dei vigili del fuoco e obbligandoci di fatto ad inoltrare una formale richiesta di accesso agli atti. Non ci saremmo mai aspettati un atteggiamento segreto da parte di chi si è presentato come paradigma di trasparenza. Abbiamo atteso fino ad oggi poiché abbiamo sperato fino all’ultimo in un comportamento più partecipativo". Non tarda ad arrivare la risposta da palazzo civico.

"Tutti noi abbiamo seguito la vicenda condividendo tutto con la massima trasparenza. E’ stato convocato un consiglio comunale straordinario e la prossima settimana la conferenza dei capigruppo ha invitato a intervenire, oltre ai vertici di Asl, anche sindacati e lo stesso comitato dei cittadini per un confronto. Sono irricevibili le accuse di scarsa trasparenza perché non abbiamo condiviso verbali e prescrizioni. Non è il Comune il giusto interlocutore per questa richiesta". A chiedere un maggiore peso è Giuseppe Costa della Democrazia Cristiana. "E’ giunto il momento di alzare la testa e spiegare ai cittadini che cosa sta succedendo. E’ opportuno realizzare un comitato che unisca i vari gruppi in rappresentanza della sanità cittadina. L’obbiettivo è avere un notevole peso specifico per poter chiedere l’inserimento delle eccellenze a Monterosso".