Ospedale di Comunità contestato. Esposto in Procura del comitato

Un esposto in procura per dire no all’ospedale di comunità nell’ex scalo merci della stazione di Massa. Il progetto lo aveva annunciato il sindaco Francesco Persiani e lo ribadisce da tempo, per sostituire la casa della salute di via Bassa Tambura. Anche sulla fine dei lavori, giugno 2026, si era soffermato il primo cittadino deciso su una strada ormai tracciata con Asl. I margini di trattativa sembrano scarsi, così la Consulta popolare per la sanità di Massa ha presentato ieri un esposto in procura perché "un ospedale di comunità non può essere ubicato in una zona già congestionata per traffico e inquinamento – lo dice ad alta voce il rappresentante Marco Lenzoni –. Siamo a ridosso dei binari, a poche fermate da dove c’è stata la strage ferroviaria di Viareggio e per ovvi motivi di sicurezza questa non è la zona adatta. Non capiamo perché si debbano sprecare 20milioni di fondi pubblici per costruire una nuova struttura sanitaria quando, con la metà della cifra, si potrebbe riattivare e adeguare l’ex ospedale San Giacomo e Cristoforo. Così come sono stati riattivati i reparti di cure intermedie durante la pandemia. Noi non vediamo la trasparenza in questo progetto, nessun cartello nel cantiere, per questo abbiamo chiesto alla procura di verificare se ci sono i permessi per proseguire con i lavori e se vengono rispettate le normative".

Alza la voce il comitato e lo farà anche scendendo in piazza Garibaldi, venerdì alle 17, e invitando "tutta la cittadinanza a intervenire e fare parte di un presidio itinerante". "Diciamo no a sperperare denaro per fare un distretto ‘sui binari’ e chiediamo che venga riaperto l’ex ospedale di Massa – dice Lenzoni – , un posto ideale per le cure intermedie, non in mezzo alla polvere e ai rumori della stazione". A fare un quadro sulle attuali condizioni dell’ex ospedale c’è l’infermiere dell’asl, Roberto Orrico, che punta il dito contro "la corrente sempre accesa, i macchinari per le tac e le risonanze magnetiche accesi 24 ore su 24. Qui stiamo parlando di uno spreco come le 6 paia di scarpe, 6 paia di giubbotti e altrettanti pantaloni, che ci fornisce l’azienda. Una quantità di materiale del quale possiamo fare a meno, ma non possiamo fare a meno della sanità. Non c’è una visione a lungo termine".

Sulla scelta dell’ex scalo merci per l’ospedale di comunità i commercianti della zona si dividono tra chi la vede come una risorsa per riportare clientela e chi come un’eccessiva cementificazione. Tra i primi Stefano Triscornia, gestore del bar della stazione: "aumenta quel traffico che ho perso con la nuova piazza. Prima le macchine si fermavano qua davanti e il commercio era diverso, ora lavoro solo con i pendolari. L’importante che nel nuovo distretto sanitario facciano anche i parcheggi, perché ora abbiamo solo quello piccolo con sosta di un’ora". Sulla stessa linea Maria Vitaloni dell’omonima lavanderia in via Pellegrini convinta che sia "una buona idea quella di costruire qua la casa della salute. Il problema dell’ospedale San Giacomo Cristoforo è la salita per accedervi, troppo pesante da fare, se volessero mettere lì la casa della salute dovrebbero ovviare a questo problema".

In direzione contraria va Roberta Mazzei dell’alimentari ‘La dispensa’ che si sofferma sulla "cementificazione eccessiva con strutture idonee già presenti sul territorio. Bisogna iniziare a riqualificare i vecchi edifici. La mia attività è aperta da 2 mesi, la nuova struttura potrebbe darmi più lavoro, ma da cittadina dico basta a mettere cemento su cemento. Prima dovrebbero porsi il problema di un parcheggio visto che anche per i commercianti sta diventando un serio problema". Infine il traffico, con l’eventuale cambio della viabilità "e relativo ingorgo di macchine che si verrà a creare – sottolinea Emiliano Trombella della pizzeria ‘Dalla Norma’ –. Diventerà difficile passare con la macchina in via Pellegrini, una strada già molto trafficata".