Ospedale del Cuore ’ Nao’ in Cardiologia Il robot del ’Meucci’ fa giocare i bambini

Nao, il robot umanoide, entra nel reparto di cardiologia pediatrica dell’Ospedale del Cuore di Fondazione Monasterio per far vivere qualche ora di allegria e spensieratezza ai piccoli degenti. Un regalo di Alcuni studenti che frequentano il triennio della specializzazione in Informatica al ’Meucci’ di Massa: seguiti dai loro insegnanti, i professori Federico Galeazzi, Giancarlo Guidi e Luca Marzario, hanno sviluppato un’applicazione interattiva per il robot Nao, rendendolo capace di svolgere una serie di attività per farlo diventare un compagno speciale dei bambini, durante l’accoglienza e la degenza in reparto.

Il robot ha mostrato tutte le sue doti: ha ballato, suonato, risolto indovinelli, ed ha organizzato una caccia al tesoro con dolci sorprese. Il ’Meucci’, già nello scorso anno scolastico ha svolto un percorso di formazione per i docenti nell’uso di Nao, strumento che può mostrare grande efficacia nell’offrire esperienze di supporto anche nei momenti difficili dei bambini. La robotica educativa può trovare svariate applicazioni nel settore dell’istruzione, sia come strumento educativo che come supporto per l’insegnante nella didattica.

L’utilizzo di robot nelle classi aiuta a mettere gli studenti a conoscenza di potenziali percorsi professionali che altrimenti non avrebbero probabilmente mai preso in considerazione. Inoltre, la robotica, rendendo più concrete delle idee astratte, può aiutare a dimostrare agli studenti come la matematica e l’informatica possano essere divertenti; lavorare con i robot migliora le capacità creative di problem solving e promuove lo sviluppo delle abilità fondamentali che richiedono la programmazione e la conoscenza di un linguaggio ad alto livello, aiuta nel pensiero ed aumenta la capacità di assorbire informazioni.

All’Opa la tecnologia, dunque, si è fusa con la creatività e l’aggiunta di improvvisazione per rendere l’esperienza con Nao ancora più coinvolgente, vicina ed amica di ogni bambino. Per gli studenti Federico Brizzi e Tommaso Lambruschi è stata un’esperienza altamente motivante sul piano formativo e dal forte valore umano. Entusiasmo anche da parte dell’ingegnere Maria Rita Romeo di Fondazione Monasterio, che ha contribuito alla realizzazione del progetto, e della dottoressa Cecilia Viacava che ha accompagnato i piccoli pazienti in sala giochi. "Abbiamo accolto con grande piacere gli insegnanti e gli studenti del ’Meucci’ – ha detto Marco Torre, direttore generale Fondazione Monasterio –. La collaborazione con le scuole è sempre preziosissima perché rafforza il nostro legame con il territorio e ci permette di intercettare le necessità dei più giovani. L’iniziativa con il robot è stata apprezzatissima dai nostri piccoli pazienti, ha regalato loro un momento di allegria perché la salute dei bambini non è solo accesso alle cure, ma anche possibilità di vivere un ambiente accogliente in cui il momento del gioco e dell’interazione sia preservato. Giocare con Nao ha fatto bene ai piccoli pazienti e a tutti noi".