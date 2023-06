Ospedale del cuore, donato un monitor per monitorare piccoli pazienti durante il trasporto

Massa, 28 giugno 2023 - Un nuovo monitor per il monitoraggio dei piccoli pazienti durante il trasporto, grazie alla donazione dei Lions della Zona H del Distretto 108LA Toscana. È stata consegnata un’importante somma a Fondazione Monasterio da parte della Zona H del Distretto 108LA Toscana dei Lions. Sono otto i Club che si sono uniti per raccogliere 4200 euro da destinare all’acquisto di un monitor per il monitoraggio durante il trasporto dei piccoli pazienti dell’Ospedale del Cuore di Massa: Massa Host, Massa Carrara Apuania, Pontremoli, Viareggio Host, Viareggio Riviera, Massarosa, Forte dei Marmi, Pontremoli Le Stele. L’apparecchiatura sarà presto messa in funzione nel nuovo blocco operatorio inaugurato da poco: sarà fondamentale per monitorare i parametri vitali e il battito del cuore dei bambini e delle bambine che usciranno dalla sala operatoria per entrare in Terapia Intensiva Pediatrica. Lo strumento, all’avanguardia per la precisione del monitoraggio, ben risponde ai criteri di innovazione che caratterizzano il nuovo blocco: 3 sale operatorie, 2 sale di emodinamica, 1 sala ibrida, tutte dotate di strumentazione ad alto livello tecnologico, ed ecosostenibilità. Non è la prima volta che i Club Lions dedicano le proprie attenzioni a Fondazione Monasterio: basti pensare che, già 10 anni fa, tutti i soci della Toscana si sono uniti per il progetto “Arriviamo al cuore di tutti”. Un’idea che resta innovativa ancora oggi, a distanza di anni, e che ancor più lo era nel 2013: un collegamento per la formazione e il teleconsulto fra 13 ospedali toscani per la cardiologia pediatrica. Reparti di cardiologia, pediatria e neonatologia sono stati dotati di un particolare monitor che - al tempo stesso - mostra non solo il piccolo paziente, ma anche l’operatore sanitario del luogo e - soprattutto - i dati e i parametri mostrati dall’ecografo. In quel momento, un medico dell’Ospedale del Cuore di Massa può seguire il cuore ed il piccolo paziente, quasi come se svolgesse direttamente l’esame. «Quando si è trattato di decidere a chi destinare questa importante somma - spiega Roberta Pomo, presidente della Zona H del Distretto 108LA Toscana dei Lions -, i Club, da Pontremoli a Viareggio, non hanno avuto dubbi: Fondazione Monasterio. L’Ospedale del Cuore è un’eccellenza che unisce il nostro territorio». «Ancora una volta i Lions scelgono Fondazione Monasterio, e noi non potremmo essere più orgogliosi - commenta il direttore generale di Monasterio, Marco Torre. Con questi Club condividiamo molti valori, primo fra tutti il legame con il territorio, la vicinanza alla cittadinanza, l’impegno a fare sempre di più per gli altri».