All’ospedale Apuane è nata la millesima bambina, si chiama Violante

Massa Carrara, 28 ottobre 2023 – Si chiama Violante, pesa 3 chili e 510 grammi, ed è la bambina numero 1000 nata nel 2023 all’ospedale Apuane di Massa. La grande gioia di mamma Beatrice Costa e del papà Filippo Cibei – residenti a Sarzana – è venuta alla luce alle ore 09 e 58 di oggi, sabato 28 ottobre.

Ma il grande traguardo dell’ospedale non si è fermato qui. Perché poco dopo Violante, sono poi nati nella stessa giornata altri quattro bambini. La notizia è stata ovviamente accolta con gioia ed entusiasmo da tutta l'equipe: ginecologi, pediatri, ostetriche, infermiere, Oss e tutto il personale del supporto.

"È una bella soddisfazione - afferma Roberto Marrai, direttore della struttura di Ostetricia e ginecologia apuana - aver raggiunto questo obiettivo. La nostra struttura presenta numeri importanti, addirittura in aumento rispetto all'anno scorso, e costituisce un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma anche per le province limitrofe. Una struttura nuova, con un'organizzazione efficiente di ottimi professionisti”.

"«È stato davvero un bel momento - commentano Elisa Bruschi e Veronica Giacché, rispettivamente responsabile delle ostetriche di Massa Carrara e coordinatrice di ostetricia - che abbiamo voluto celebrare insieme ai genitori della neonata. Il traguardo dei 1000 nati significa che siamo stati scelti mille volte e questo ripaga il nostro personale dei tanti sforzi compiuti quotidianamente e funge da stimolo per dare sempre di più alle nostre partorienti e alle loro famiglie”.

Al parto numero 1000 erano presenti l'ostetrica Monia Lencioni, la pediatra Giuseppina Iembo e la ginecologa Silvia Pisaneschi.