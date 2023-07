’Oscillazioni’ di arte moderna Così Pontremoli cambierà volto

di Andrea Luparia

Sarà il centro storico del Comune di Pontremoli il protagonista dell’edizione 2023 di “Oscillazioni“, il progetto di arte contemporanea che dal 2020 anima le vie, le ville e le piazze del borgo medievale. Un progetto nato da un’idea dell’artista Gianni Neri e si è sviluppato anche grazie al lavoro svolto insieme a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione e messa in opera del fitto calendario in programma quest’anno: dall’amministrazione comunale di Pontremoli che ha patrocinato l’evento, alla Fondazione Carispezia che ha erogato un contributo nell’ambito del Bando Aperto 2023, fino a Lunicafoto e a Nogallery con lo scopo di promuovere e far conoscere il linguaggio visivo (arte, scultura e fotografia). Il progetto “Oscillazioni“ è proseguito, anno dopo anno, andando a coinvolgere più realtà e più sfere del coinvolgimento emotivo del pubblico e tra pochi giorni, dal sabato 29 e sino al 12 agosto saranno diversi gli appuntamenti messi a calendario dal team che sta dietro all’organizzazione e alla gestione dell’evento. Questa è un’edizione che pone al centro l’idea di una narrazione del patrimonio e dell’ambiente naturale mediata dall’arte contemporanea, determinando nuovi percorsi di comprensione e nuove consapevolezze. L’inaugurazione è prevista per sabato pomeriggio, alle ore 18, al Parco della Torre.

Da lì in avanti si snoderà un vero e proprio percorso urbano che ripercorre alcune vie del centro storico che per l’occasione diventeranno custodi di creazioni, sculture ed installazioni site-specific di artisti italiani e stranieri. Progetti artistici volutamente creati per interagire con le piazze e i cortili dei palazzi storici, ma anche con punti di interesse più segreti della Pontremoli antica. E’ anche un modo per permettere a cittadini e visitatori di potersi avvicinare all’arte contemporanea rileggendo la città attraverso uno sguardo inedito: l’arte a cielo aperto.

Sono numerosi gli appuntamenti messi anche a quest’anno a calendario: incontri, performance mostre e proiezioni, che si alterneranno per tutta la durata della manifestazione e che prenderanno vita in alcuni scorci, angoli, palazzi, cortili, tra i più suggestivi del territorio con nomi e collaborazioni altisonanti, che permetteranno a Pontremoli di immergersi in un’atmosfera insolita, davvero unica e speciale.