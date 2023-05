Oscar della nautica Kensho sul podio

Il mega yacht Admiral Kensho dei cantieri navali ‘The italian sea group’ di Giovanni Costantino è stato premiato come miglior yacht del 2023 agli Oscar della nautica internazionale. Il gioiello nautico da 75 metri si è aggiudicato il titolo di ‘Motoryacht of the year’ nella categoria ‘Displacement motor yachts 1500gt and above’ ai prestigiosi ‘World superyacht awards 2023 di boat international’, che si sono svolti sabato scorso a Istanbul nello storico Çiragan Palace Kempinski, di fronte a una giuria internazionale di esperti del settore. Lo yacht Admiral Kensho quest’anno si è aggiudicato anche il premio ai ‘Best interior design, motor yachts’ nella categoria ‘500GT and above’ ai ‘Boat international design & innovation awards 2023’, che si sono celebrati a febbraio a Cortina d’Ampezzo, durante il ‘superyacht design festival’, per celebrare architettura, stile, design e innovazione tecnologica nella nautica. "Sono molto orgoglioso di questi ulteriori due premi così autorevoli e del successo che il Kensho ha ottenuto quest’anno, a conferma che la nostra capacità di collaborare in sinergia con professionisti internazionali porta sempre al raggiungimento di altissimi obiettivi – ha commentato fondatore e amministratore delegato di Tisg –. Mi congratulo con tutto il team di professionisti che hanno collaborato in maniera affiatata. dedico questi premi al nostro caro amico e vice presidente Giuseppe Taranto che ci ha prematuramente lasciati".