Ortola, scuole nel degrado. Cortile e giardino off limits per le attività dei bambini

Degrado negli spazi aperti ludico-educativi, cortile e giardino, delle scuole dell’infanzia ’Adelina Guadagnucci’ e primaria ’Giuseppe Garibaldi’ di Ortola. Il consigliere comunale del gruppo Pd, Stefano Alberti, ha presentato un’interpellanza con richiesta di interventi e dotazione di nuove attrezzature. "Premesso che nella frazione di Ortola è presente un’importante realtà scolastica composta da nido, materna e scuola primaria – spiega il consigliere Alberti – e posto che tali strutture rappresentano una essenziale risorsa educativa per il quartiere a destra Frigido e non solo, rileviamo che l’area del complesso scolastico comprendente la materna "Guadagnucci’ e la primaria ’Garibaldi’ dispone di due ampi spazi aperti per attività educative, ricreative e di gioco. L’ampio spazio a prato è utilizzato da entrambe le scuole mentre lo spazio a ridosso dell’ingresso, con una pavimentazione in gomma, è di esclusiva pertinenza della materna. Da molto tempo il tappeto di tale area versa in pessime condizioni e la pavimentazione in gomma, molto deteriorata, presenta evidenti buche che rappresentano un serio pericolo per i bambini della scuola materna. Purtroppo, da oltre un anno e mezzo lo spazio è stato interdetto alle attività e alla fruizione da parte dei bambini, penalizzando l’importante attività ludico educativa dei bambini. Ritengo prioritario attivare interventi volti a mettere in sicurezza e a qualificare le strutture scolastiche per cui interpello il sindaco per sapere se l’amministrazione intende intervenire per sostituire la pavimentazione in gomma e ripristinare l’uso di tale area e se è consapevole che i giochi presenti in tale spazio sono ormai usurati e necessitano di essere sostituiti".

"Sono stato contattato da alcuni genitori degli alunni che frequentano sia la scuola dell’infanzia che la primaria di Ortola – aggiunge il consigliere comunale Daniele Tarantino, vice presidente del consiglio – i quali hanno sollevato il problema del degrado e della sicurezza per i loro bambini. La scuola è un diritto per tutti e come tale le strutture vanno salvaguardate e tutelate: è una priorità assoluta".

Alberti, infine, sollecita l’amministrazione comunale affinché sostenga la possibilità di "valorizzare l’ampio giardino della scuola attrezzando piccole serre idroponiche per attività di educazione ambientale e per favorire esperienze e percorsi di ’orti didattici’ che possano coinvolgere materna e primaria di Ortola".

Angela Maria Fruzzetti