Oro in Euro, trofeo donne. Il trionfo di Longo Borghini

Elisa Longo Borghini, grande favorita della vigilia, ha rispettato il pronostico ed ha fatto sua la 15° edizione del Trofeo Oro In Euro, gara internazionale riservata alle donne professioniste di caratura mondiale. Sulle strade apuo-versiliesi si sono presentate, infatti, ai nastri di partenza 170 atlete tra le più quotate in rappresentanza di 29 società ciclistiche di cui ben 21 estere.

L’azzurra Longo Borghini, reduce dal secondo posto ottenuto il giorno prima alle Strade Bianche, ha compiuto l’impresa di aggiudicarsi il Trofeo Oro In Euro per la seconda volta a distanza di ben 12 anni dalla prima affermazione. Lo ha fatto varcando in solitaria il traguardo posto sul lungomare del Cinquale dopo 12 chilometri di fuga. La punta di diamante della Lidl-Trek ha sferrato l’attacco decisivo sulla seconda e ultima salita dell’asperità della Fortezza Aghinolfi, ad un chilometro dalla cima. La campionessa italiana ha guadagnato subito una ventina di secondi di vantaggio riuscendo poi a gestire questo margine sino all’arrivo. Alle sue spalle, con un ritardo di 18“, si sono piazzate completando il podio l’olandese Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) e la statunitense Ruth Edwards (Human Powered Health). La kermesse montignosina, che ha avuto un ottimo seguito nonostante le condizioni climatiche non ottimali, ha vissuto come previsto le sue fasi ’calde’ nei due giri conclusivi fin sul maniero medievale. In particolare sull’ultima scalata ha acceso le polveri la giovane Julie Bego (Cofidis Women Team), campionessa del mondo Juniores 2023, che è stata poi raggiunta e rimontata da Longo Borghini.

"Non sapevo cosa aspettarmi visto la grande fatica fatta alle Strade Bianche – ha commentato a caldo la vincitrice – ma ho avuto una squadra che mi è stata vicina per tutta la corsa. Eravamo partite con due punte: io e Gaia. Con il passare dei chilometri lei ha accusato il freddo e quindi ci ho provato io. Ho fatto la differenza in salita riuscendo a mantenere il vantaggio in discesa e poi sino al traguardo. Sono molto contenta di aver rivinto questa corsa e di aver mantenuto in casa Lidl-Trek questo trofeo". L’anno precedente, infatti, era stata proprio la compagna di squadra Gaia Realini ad imporsi. Questo l’ordine di arrivo: 1) Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), 2) Karlijn Swinkels (UAE Team Adq), 3) Ruth Edwards (Human Powered Health), 4) Julie Bego (Human Powered Health), 5) Kim Cadzow (EF Education Cannondale), 6) Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), 7) Nikola Noskova (Cofidis Women Team).

