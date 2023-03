Oro in Euro Ciclismo femminile Realini sbaraglia le avversarie "Prima vittoria, grazie Amanda"

Al 14° Trofeo Oro in Euro è arrivata la prima volta di Gaia Realini, una delle atlete date più in forma alla vigilia della prestigiosa competizione internazionale riservata alle Donne Elite. Montignoso è stata per un giorno la capitale del ciclismo professionistico femminile con una corsa davvero entusiasmante ed indimenticabile che ha richiamato lungo le strade tantissimi sportivi e ha richiesto un’organizzazione impeccabile da parte della Montignoso Ciclismo e degli altri amici che hanno collaborato con lei. La 21enne della Trek-Segafredo ha vinto davanti alla compagna di squadra Amanda Spratt che l’applaudiva. Le due scalatrici, infatti, hanno tagliato il traguardo in parata con 1’56" sul resto del gruppo, regolato allo sprint da Martina Alzini della società francese Cofidis. Il loro attacco è avvenuto sul primo passaggio della salita della Fortezza Aghinolfi, a una quarantina di chilometri dall’arrivo posto al Cinquale.

La Spratt sul traguardo ha lasciato cavallerescamente il passo alla compagna di squadra che ha potuto così coronare la sua prima vittoria da professionista. Questa è la seconda doppietta stagionale della formazione statunitense, arrivata al sesto successo, dopo quella fatta registrare poche settimane fa nella terza tappa dell’UAE Tour ed è frutto di un grande lavoro di squadra iniziato da Brodie Chapman, Elynor Bäckstedt e Tayler Wiles a 45 km dall’arrivo. Il loro ritmo elevato in testa al gruppo ha assottigliato il plotone facendo la selezione decisiva e mettendo le due scalatrici nella posizione ideale per fare la differenza sul loro terreno. "Non avevamo lo spunto veloce e sapevamo di doverci giocare le nostre carte in salita – ha dichiarato la vincitrice -. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra prima di imboccarla e ringrazio le mie compagne per questo. Io e Amanda poi abbiamo fatto il forcing e siamo rimaste da sole. Dall’ammiraglia ci hanno detto di spingere sempre più forte e anche nel secondo giro della Fortezza siamo riuscite a mantenere il gap ed a quel punto ci siamo rese conto di avercela fatta". Molto contenta anche la terza classificata Martina Alzini: "In squadra avevamo diverse ragazze forti in salita ed io che sono velocista ero un po’ la seconda carta da giocare nella nostra strategia. Sono felice non solo per il mio risultato ma per tutto il lavoro di squadra che c’è alle spalle".

Questo l’ordine d’arrivo della manifestazione: 1) Realini Gaia (Trek – Segafredo) 2:34:22; 2) Spratt Amanda (Trek – Segafredo); 3) Alzini Martina (Cofidis Women Team) 1:56; 4) Jackson Alison (EF Education-Tibco-svb); 5) Tonetti Cristina (Top Girls Fassa Bortolo); 6)Fidanza Arianna (Ceratizit-wnt Pro Cycling); 7 Zanardi Silvia (Bepink); 8) Bäckstedt Elynor (Trek – Segafredo);9) Coston Morgane (Cofidis Women Team);10) Dronova-balabolina Tamara (Israel Premier Tech Roland).

Gianluca Bondielli