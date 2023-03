Ornitologia, che passione Premi e mostre da record

Vanta ben 157 iscritti, organizza mostre di grande successo e raccoglie premi in tutto il mondo. Si tratta dell’Associazione Ornitologica Apuana che ha festeggiato un’altra annata straordinaria e rinnovato le cariche. L’occasione è stata la tradizionale cena sociale che quest’anno è stata fatta coincidere con gli adempimenti che riguardato la vita associativa: oltre al rinnovo delle cariche anche l’approvazione dei bilanci. Il presidente Luciano Bandinelli, i due vice presidenti Roberto Bugliani e Ciro Capitelli, oltre al segretario Andrea Giromella, sono stati confermati nelle loro cariche. Gli altri membri del direttivo sono Arduino Ricci, Antonio Della Valle, Croce Geraci e Remo Mazzanti. A quest’ultimo, per l’attaccamento dimostrato negli anni e gli indubbi meriti, è stata conferita la carica di presidente onorario. Presenti alla serata oltre 60 persone tra soci e loro familiari.

Più d’uno, cme detto, i motivi per festeggiare. Dal grande successo ottenuto nell’organizzazione e nello svolgimento della 36ª edizione del Campionato regionale toscano di ornitologia dello scorso novembre, al ritorno a pieno regime della stagione mostre culminata nell’80ª edizione dell’Internazionale Sor e della 70ª edizione del Campionato mondiale di Ornitologia che si è svolto lo scorso gennaio a Napoli. I soci apuani si sono affermati con risultati di grande pregio, come in tutte le mostre cui hanno partecipato. Sono 21 le medaglie mondiali: 9 d’oro, 10 d’argento e 2 di bronzo. Un risultato di cui l’associazione è particolarmente fiera, dovuto indubbiamente alle capacità dei singoli ma anche al grande impegno con cui l’associazione cerca di coinvolgere, aiutare e facilitare la partecipazione degli allevatori alle esposizioni.

Gli iscritti, per il quinto anno consecutivo, sono in aumento. Nel 2022 nuovo record con quota 157. "Forti di questo livello di adesione e dei risultati – sostiene il direttivo dell’Associazione Ornitologica Apuana – siamo pronti a cogliere le occasioni che provengono anche dalle istituzioni locali in progetti di collaborazione tesi alla promozione e alla divulgazione delle finalità sportive, ma anche sociali e aggregative".

Durante la cena, infine, sono stati premiati i cinque soci junior, tutte femmine, di età inferiore ai 16 anni. Si tratta di Andreaa Alibani, Camilla Bugliani, Morgana De Riu, Margherita Falaschi e Melissa Ricci. "Queste cinque ragazze sono un segnale di fiducia e di speranza per il futuro, in un movimento, quello ornitologico, in cui aumenta progressivamente l’età media dei suoi protagonisti e dove vi è una preponderanza di allevatori uomini".