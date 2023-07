"Ormai siamo al collasso" Il grido degli operatori

"Un sistema da rivedere. Così non è possibile organizzare un serio progetto di accoglienza". Il grido di allarme viene dalle varie associazioni che operano sul territorio e che con questi arrivi a raffica non riescono a smaltire le presenze e organizzare l’accoglienza. Così la riflessione lanciata da Casa Betania, impegnata fin dal primo sbarco dello scorso inverno nell’accoglienza di una parte dei migranti che ciclicamente sbarcano sulla banchina ’Taliercio’. "Il sistema di accoglienza negli anni è stato rafforzato al sud – spiega Sara Vatteroni di Casa Betania – mentre nel resto d’Italia non è stato fatto. Manca una programmazione nazionale, e per il momento si stanno penalizzando soprattutto le Ong e i migranti stessi costretti a odissee per raggiungere un porto sicuro. Siamo preoccupati per la decisione che ha previsto la divisione dei migranti tra Livorno e Marina – prosegue – perché alcune famiglie saranno divise tra i due porti e questo creerà tensione. Sarà difficile fare il ricongiungimento visto che ogni gruppo viene mandato in centri diversi. Abbiamo ancora fra gli ospiti i 18 migranti dello sbarco precedente e abbiamo dato disponibilità per altri 14 posti, ma siamo al limite e stiamo cercando in fretta operatori".

Un appello a cui si aggiunge anche il presidente dell’Autorità Portuale Mario Sommariva, che ha dovuto provvedere negli ultimi mesi a diversi sbarchi tra Marina e La Spezia. "Se chiamati rispondiamo presente – commenta Sommariva – mettendo a disposizione la banchina senza problemi. Il sistema di accoglienza andrebbe in ogni caso rivisto, anche se, visti i numeri, a volte sono cose inevitabili. Sono scelte nazionali, ma ritengo che bisognerebbe prevedere maggiori rotazioni o attrezzare un porto unico e fare dell’accoglienza un sistema organizzato".

Sono molti gli appelli che in queste ultime ore, dopo la notizia di un nuovo sbarco della Geo Barents al porto di Marina a pochi giorni dall’ultimo, stanno lanciando istituzioni e addetti ai lavori al Governo affinché ci sia una maggior razionalità nella distribuzione dei porti. Due giorni fa era stata la sindaca Serena Arrighi la prima a sostenere la necessità di avere una maggior rotazione tra i porti di sbarco, considerate le difficoltà che una realtà come Carrara può avere, nonostante il lavoro di accoglienza svolto finora sia avvenuto in modo eccellente.

Daniele Rosi