"Origini su Rai2: Lunigiana e le Statue Stele di Pontremoli in primo piano"

Oggi alle 15 su Rai2 la puntata della trasmissione “Origini” sarà incentrata su “Lunigiana. Una storia scolpita nella pietra”.

Le riprese sono state effettuate da una troupe Rai nelle diverse occasioni in cui ha fatto visita a Pontremoli per conoscerne la storia e per osservare da vicino i dettagli dell’affascinante “popolo di pietra”, che anima il Museo delle Statue Stele Lunigianesi.

Un focus interessante, che racconterà uno spaccato di storia e cultura riguardante il Comune di Pontremoli e quella che è una parte preponderante della sua tradizione e delle sue peculiarità: le Statue Stele e il Museo che le ospita, fresco di record di presenze. Un’ulteriore conferma quindi di quelle che sono le sue potenzialità e il fascino che riveste non solo

a livello locale ma per il grande pubblico.