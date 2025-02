Orientamento post-diploma per i liceali

"La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione". La frase di Seneca ha guidato l’orientamento degli studenti del ‘Da Vinci’ verso corsi universitari e opportunità formative post diploma. Le classi quinte del liceo Scientifico e Scienze applicate di Villafranca hanno potuto conoscere la Scuola nazionale trasporti e dell’Its Academy della Spezia. La prima nasce su una iniziativa della Camera di commercio per dare risposta alla domanda di formazione dopo uno studio sulle carenze di personale specializzato a livello nazionale. Gli Its invece sono la nuova frontiera dell’istruzione terziaria non universitaria: percorsi formativi tecnici e tecnologici di eccellenza, strettamente connessi al mondo del lavoro, in logistica, amministrazione, gestione finanziaria, progettazione meccatronica, automazione, robotica, marketing, gestione di merci e personale. I dati nazionali parlano di più dell’80% assunti a 12 mesi dal diploma.

Hanno poi incontrato gli studenti delle classi quinte Patrizia Fornaciari (nella foto), delegata di zona dell’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall’Internamento e dalla Guerra di liberazione e loro familiari, e Rosina Zucco del direttivo nazionale, intervenuta da remoto. ‘Voci e volti della memoria’ è il titolo del percorso affrontato: testimonianze, stereotipi, pregiudizi, volti a costruire la storia degli Internati Militari Italiani. Attraverso video sui percorsi dai fronti di guerra ai lager nazisti, testimonianze orali, lettere, diari, fotografie, filmati dagli archivi ANRP, gli studenti hanno potuto anche apprendere come accedere alla consultazione virtuale dei data base sui portali dedicati.

M.L.