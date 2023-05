Orientamento post diploma per 400 studenti

MASSA CARRARA

Circa 400 tra studentesse e studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori del territorio provinciale avranno l’importante occasione di gettare uno sguardo oltre il diploma di maturità, andando a conoscere da vicino quella che è l’offerta formativa delle Fondazioni degli Istituti Tecnici Superiori della regione Toscana.

Martedì 16 maggio dalle 9 alla sala Michelangelo di Carrarafiere a Marina di Carrara si svolgerà una delle azioni di orientamento previste dal progetto ’Prometeo’ della Provincia. ’Prometeo’ è un progetto per il quale la Provincia ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro all’interno di “Province Azione Giovani”, promosso dall’Unione delle Provincie d’Italia, destinato a migliorare l’orientamento personale e professionale degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado contribuendo in modo sensibile ad attenuare il disallineamento tra le competenze professionali formate e le esigenze delle aziende.

In occasione di questo appuntamento, la Provincia ha finanziato i costi per il servizio di fornitura della sala di Carrarafiere e del relativo service: inoltre ha messo a disposizione un servizio autobus con partenza da Pontremoli. Il programma della giornata prevede, dopo i saluti istituzionali, un inquadramento generale del percorso Its. Successivamente ogni Fondazione presenterà la propria offerta formativa e quindi, a seguire, saranno attivati desk informativi specifici dove i partecipanti potranno richiedere ulteriori informazioni e approfondire la conoscenza.

Ecco nel dettaglio quali sono le fondazioni e i percorsi presenti martedì a Carrarafiere: Fondazione Prime (meccatronica); Fondazione Eat (agroalimentare); Fondazione Its Energia e ambiente; Fondazione Its Mita (moda); Fondazione Tab (turismo e beni culturali); Fondazione Vita (settore biotecnologie e biomedicali); Fondazione Ate (Edilizia); Fondazione Its Idyl (Settore nautico).