"Orgogliosa di questa comunità" La sindaca illustra i progetti su Avenza

CARRARA

"Un grande senso di comunità di cui tutti noi dobbiamo andare orgogliosi". Così Serena Arrighi (nella foto) commenta l’incontro con i cittadini di Avenza, senza forse accorgersi che quella comunità ha annunciato che questa amministrazione ad Avenza non prenderà più voti. "Avenza deve essere ripresa in mano e ha bisogno di recuperare il tempo perduto – ha detto la sindaca – la nostra amministrazione ha in programma diverse azioni che potranno dare un grosso impulso a quella che ci auguriamo sia una vera e propria rinascita.

Sull’ex mercato coperto c’è un progetto collegato all’articolo 21 che prevede un investimento complessivo da oltre 2,6 milioni di euro. È finanziato invece con il bando delle periferie l’intervento per adibire i capannoni ex Cat di via Giovan Pietro a casa della protezione civile. Grazie al Pnrr investiremo 230mila euro per una nuova pista ciclabile che da Marina arriverà fino alla stazione di Avenza.

Sempre grazie a un investimento da 120mila euro dell’articolo 21 è in programma un intervento di riqualificazione del parco ragazzi del ‘44, mentre alla Prada arriveranno 430mila euro del Pnrr per la realizzazione della nuova mensa della scuola primaria Rodari". Sulla fiera di San Marco la sindaca ha detto che "L’input politico è stato di riportare il maggior numero possibile di banchi nelle strade tradizionali. Nel fare questo si sono però dovuti tenere in considerazione due fattori sui quali non è possibile derogare: garantire spazi sufficienti per i 198 ambulanti che ne hanno diritto e le norme di sicurezza. Il risultato è stato un disegno che prevede necessariamente la presenza di circa 40 bancarelle lungo il viale XX Settembre. Posso capire il dispiacere di chi se ne lamenta, ma sono convinta che la fiera sarà un successo perché a renderla speciale non sono le bancarelle, ma il cuore delle persone e quello ad Avenza batte più forte che mai".

Il prossimo appuntamento con la sindaca si terrà a Fossone giovedì 20 aprile alle 17 alla parrocchia del Cuore immacolato di Maria.