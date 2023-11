"Organizzazione dell'attività ortopedica in Lunigiana: la risposta di Maria Letizia Casani a Jacopo Ferri"

"Ancora una volta leggo le lamentele del sindaco di Pontremoli alla sottoscritta. Intervengo, esponendo nel dettaglio l’organizzazione dell’attività ortopedica in Lunigiana, sia per dovere di trasparenza verso i cittadini, sia per tutelare e ringraziare i professionisti che giornalmente garantiscono un’assistenza di qualità, nonostante le note difficoltà a reperire personale disponibile a operare in zone meno attrattive". Maria Letizia Casani risponde a Jacopo Ferri.

"Attualmente gli ortopedici in servizio presenti in provincia sono 16 e la loro attività è distribuita su tutti e tre gli ospedali (Massa, Pontremoli e Fivizzano) in modo da ottimizzare i vari percorsi assistenziali - dice - Lunedì e venerdì mattina l’ambulatorio di Fivizzano viene svolto da un ortopedico proveniente da Massa che svolge servizio dalle 8 alle 14, occupandosi di prime visite, controlli ed eventuali casi del pronto soccorso. Sempre a Fivizzano, il martedì si effettua la seduta operatoria, dove a rotazione operano sia medici con sede a Massa, che con sede a Pontremoli. Il mercoledì le attività ambulatoriali sono effettuate dall’ortopedico a contratto, assunto per venire incontro alle esigenze della Lunigiana. Il giovedì mattina a Fivizzano è il primario che svolge l’attività chirurgica e le consulenze necessarie anche al pronto soccorso. Il venerdì sempre a Fivizzano si effettua attività ambulatoriale. Con modalità simili si svolge a Pontremoli la seduta operatoria del lunedì mattina e l’attività ambulatoriale del martedì, mercoledì, giovedì e sabato mattina. L’ortopedico che andrà in pensione il 1° dicembre effettuava visite il mercoledì e venerdì pomeriggio anche ad Aulla, purtroppo visto il poco preavviso, per non recare disagio ai pazienti già prenotati, gli appuntamenti sono stati redistribuiti su altre liste. Di fatto, come mi conferma il primario, al momento non sono state rilevate criticità".