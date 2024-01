Ore d’ansia per Sanac. Si attende l’apertura dell’offerta di acquisto: "Poi si torni a lavorare"

C’è grande attesa per l’apertura della busta arrivata per l’acquisto di Sanac. La lettura è prevista per domani, non solo per capire se il nome sia veramente quello della società vicentina Afv Gruppo Beltrame ma anche per conoscere i termini della manifestazione di interesse. Nel frattempo i segretari della Cgil e Filtcetm Cgil, Nicola Del Vecchio e Umberto Faita, tornano a spingere su un tema chiave per il futuro di Sanac, in vista di un commissariamento dell’ex Ilva sempre più probabile: "Ripartano immediatamente gli ordini di materiale da Taranto, solo così Sanac nel suo insieme potrà avere un futuro. Abbiamo e continueremo ad avere un atteggiamento di estrema cautela. Sono già state troppe le occasioni in cui le aspettative dei lavoratori sono state frustrate, prima da Acciaierie d’Italia poi dalle due gare successive. La situazione di Taranto, lontana ancora da quella che può essere la sua risoluzione definitiva, con l’aspettativa, non ancora definita, di Amministrazione Straordinaria, ci impone ulteriore prudenza. Ad oggi quello con cui dobbiamo fare i conti è la mancanza di ordini da Taranto e una manifestazione di interesse sul cui nome dobbiamo attendere la data del 24 gennaio. Aspettiamo pertanto e verifichiamo se sono rispettati i requisiti di gara e successivamente, se questi sono stati tali, capiamo durante la due diligence il piano industriale. Quello che serve nell’immediato è continuare a lavorare con la vertenza che riguarda i meccanici di Taranto per la riattivazione immediata degli ordini. Fuori da questo perimetro non c’è altro che il tentativo, un po’ sgangherato e fuori tempo, di intestarsi la risoluzione di una vertenza che è ancora lontana dalla sua risoluzione". Filctem e Cgil parteciperanno al tavolo congiunto organizzato dalla confederazione assieme ai meccanici di Taranto nella giornata di giovedì 25 gennaio a Roma.

In consiglio comunale ieri sera la consigliera Bennati aveva presentato una mozione per vincolare la destinazione d’uso dell’area. Persiani è intervenuto: "Massima attenzione per Sanac, vogliamo che faccia parte del recipero della filiera. Nessuno ha mai detto che vuole cambiare la destinazione". Da lì è stto sospeso il consiglio per produrre un documento unitario su questa lunghezza d’onda.