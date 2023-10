Ore da incubo per il maltempo. Frane, strade chiuse e alberi caduti: "Un ponte ostruito dalla piena"

Una notte da tregenda in Lunigiana, quella appena trascorsa, ore di caos assolutamente da dimenticare. La furia degli elementi – in primis pioggia e vento, non a caso era stata emanata un’allerta meteo tra la mezzanotte di giovedì e le 8 di ieri mattina – si è scatenata con furore apocalittico in moltissime località del territorio, facendo un’ecatombe di piante, precipitate un po’ ovunque, che hanno creato innumerevoli problemi alla circolazione stradale . L’Unione Comuni Montana Lunigiana è intervenuta a tutto tondo per le molte criticità verificatesi in quel di Aulla, Casola, Licciana, Mulazzo, Podenzana e Tresana. Alberi e rami abbattuttisi sulle strade, interruzioni d’energia elettrica, frane e smottamenti sono state le principali situazioni con le quali si sono dovuti confrontare, ponendo in essere un duro lavoro, le squadre d’emergenza.

Nel Comune di Comano sono caduti all’incirca 150 millimetri di pioggia, mentre in quello limitrofo di Licciana Nardi sono stati 120. Una valanga d’acqua è scesa dalla Vallata del Taverone, che all’altezza del Ponte omonimo sulla nazionale 62 della Cisa all’incrocio per il Passo del Lagastrello, nel quartiere della Filanda di Aulla, per un soffio non è tracimata. Un automobilista, Alberto Duranti si è trovato a transitare di lì attorno alle 23.30 e ha raccontato: "Una selva di alberi, trascinati da una piena spaventosa, si erano ammucchiati attorno le arcate del ponte ostruendole – rivela il testimone – facendo da tappo; il Taverone stava rompendo gli argini, una situazione pericolosissima per le zone limitrofe abitate".

Anche Luciano Bertolini,già titolare di una ditta d’escavazioni porta la sua testimonianza e racconta quei momenti: "Il Ponte sul Taverone è più alto rispetto alla città e la notte scorsa Aulla ha rischiato grosso. A circa 300 metri a monte della struttura, c’è un’autentica selva di piante che sono cresciute nell’alveo. Molte di esse sono state trascinate via dalla piena, finendo per ostruire le arcate e l’acqua del fiume stava fuoriuscendo. E’ necessario – spiega ancora Bertolini – pulire l’alveo, in caso di piena il rischio di inondazione è fortissimo almeno per zone abitate adiacenti".

Anche per la Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano, è stata una notte decisamente insonne: "Siamo intervenuti a Fivizzano, Equi Terme, Tenerano, Gassano – spiega il presidente, Maurizio Pietrini – E poi ancora a Moncigoli, Soliera, Mommio, Pogana, alla Molina di Equi. In località “Pianelli“, una pianta enorme di quercia è precipitata sulla strada e con la sua presenza imponente impediva l’uscita dalle case di diversi abitanti. Avevamo in servizio 5 radiomobili con 20 uomini. C’erano piante crollate sulla strada ovunque, sulla statale il traffico fermo in attesa che gli alberi venissero tagliati e rimossi. Una situazione che ci ha visto impegnati tutta la notte durante la quale c’è stato da parte nostra, un vero e proprio delirio di interventi. Siamo prostrati, ma non molliamo".