Trova una bomba della Seconda guerra mondiale nel pollaio

Aulla (Massa Carrara), 11 marzo 2025 – Venerdì della scorsa settimana, durante i lavori di ristrutturazione in un vecchio pollaio, un residente della zona di Aulla ha scoperto un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. La segnalazione ai carabinieri della Compagnia di Pontremoli, in particolare a quelli della Stazione di Aulla, ha fatto scattare tempestivamente l’attivazione del protocollo di sicurezza previsto per situazioni come queste: i militari, coordinati dalla Prefettura di Massa Carrara, hanno immediatamente messo in sicurezza il sito dove l’ordigno era stato ritrovato.

Nella tarda mattinata di lunedì, alla presenza dei carabinieri di Aulla, del Radiomobile di Pontremoli e della polizia municipale di Aulla, gli Artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano, con sede a Piacenza, hanno messo in sicurezza la bomba di mortaio in un terreno agricolo poco distante dal luogo del ritrovamento, dove è stata fatta brillare.