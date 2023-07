"Ora siamo al massimo" Il grido d’allarme degli operatori Gli psicologi accusano

di Patrik Pucciarelli

"Se vogliamo essere davvero un porto sicuro è necessaria una pianificazione studiata. Le istituzioni devono dotarsi di strutture per l’ospitalità". E’ un grido d’allarme quello di Sara Vatteroni, di Casa Betania. "Noi abbiamo aperto un’ala straordinaria per accogliere 14 minori non accompagnati e quattro donne, scese mercoledì dalla nave – spiega –, ma ora siamo al massimo della capienza. Se dovessero arrivarne altri, sarebbe un serio problema. Al momento non siamo calibrati per un afflusso così grande di persone". E da non sottovalutare il problema dei turni massacranti degli operatori coinvolti, perennemente sotto organico. "Non c’è personale – continua la Vatteroni –, le persone non possono lavorare più di 12 ore al giorno. Se dobbiamo essere un porto sicuro è necessario che ci diano gli strumenti per creare una vera programmazione di accoglienza". E gli sbarchi ripetuti, a distanza ravvicinata stanno mettendo a dura prova un sistema che un piano vero ancora non ce l’ha malgrado l’emergenza duri ormai da molto tempo.

I primi a scendere dovevano essere i fragili, donne e bambini secondo il protocollo. Ma così non è stato. Le tre destinazioni: Lampedusa, Marina di Carrara e Livorno, hanno mandato in fibrillazione la gestione dell’accoglienza. "A fine operazioni ci avevano garantito che tutti i soggetti fragili erano sbarcati – dice Sara Vatteroni –. Il protocollo prevede che quando arriva la nave, per primi vengano fatti sbarcare donne e bambini, con i minori non accompagnati e per ultimi gli uomini. Ma questa volta, con la divisione in tre porti, non è stato possibile rispettare la sequenza. Qualcuno doveva rimanere per forza sulla nave e la selezione è delicata. Mentre scendevano le donne con i bambini, alcuni uomini hanno detto di essere i mariti e padri dei piccoli, così sono scesi anche loro. Non possiamo dividere le persone, però in questo modo, sono rimasti sulla nave i soggetti fragili che avevano la precedenza". Una situazione complicata e di difficile gestione, anche per l’impossibilità di provare i legami di parentela ma neppure smentirli.

Ad alzare la voce anche la presidente del consiglio degli Assistenti Sociali, Rosa Barone. "Bisogna mostrare la massima attenzione a tutela della vita e della salute delle persone, in particolare dei soggetti vulnerabili e dei minori: è assolutamente fuori da ogni logica – scrive – che un numero consistente di questi ultimi siano rimasti costretti a bordo della Geo Barents. I migranti sono prima di tutto persone: ad essi va garantita protezione, tutela della vita e della salute. Così come serve siano garantite le condizioni di una adeguata accoglienza. E’ indispensabile superare le logiche emergenziali e varare un piano nazionale di accoglienza che affronti il problema in stretta collaborazione tra il Governo e gli altri livelli istituzionali territoriali coinvolti ed in grado anche di prevedere un piano adeguato di risorse per gli enti locali".