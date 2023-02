Ora cerchiamo una piazza per Battisti

Intitolare piazza XX Settembre a Cesare Battisti. È la proposta dell’associazione ‘Mazziniana’ di Carrara dopo il cambio di denominazione della storica piazza Cesare Battisti, da ieri intitolata a Fabrizio De André. "L’associazione mazziniana sempre attenta ai bisogni e ai problemi della città – scrive il presidente Gianpaolo Pezzica – segnala una questione e un dubbio posti da alcuni cittadini circa il cambio di denominazione della piazza Cesare Battisti prospiciente al teatro degli Animosi, da dedicare, per decisione della amministrazione comunale precedente, al cantautore Fabrizio De André, specificando nella targa marmorea già Cesare Battisti. Premettiamo che il musicista è noto per i contenuti delle sue composizioni sempre improntate alle idee di libertà e giustizia, ed ha avuto un buon legame con la nostra città per identità ideologiche. Tuttavia non sembra che De André abbia la valenza e l’importanza storica di Cesare Battisti. Le giovani generazioni evidentemente poco sanno della storia d’Italia e dell’azione patriottica e irredentista dell’eroe trentino a favore dell’unità nazionale, della sua coerenza morale, della fede, dell’impegno come italiano e trentino, tutto ciò pagato a caro prezzo con la condanna alla impiccagione come disertore, affrontata con grande coraggio al grido di ‘Viva l’Italia".

Pezzica a nome dell’associazione suggerisce una proposta per non cancellare definitivamente il nome di Battisti dallo stradario cittadino, "Intitolare a Battisti la piazza XX Settembre – conclude Pezzica – ripetizione con l’omonimo viale, la quale si affaccia lungo via Roma, dopo il palazzo della Pubblica assistenza. Sarebbe a nostro avviso una denominazione meno generica ed un doveroso tributo al patriota, inoltre nella nostra città non verrebbe cancellato il nome di chi ha contribuito, fra i tanti, all’unità della nazione, nome ormai quasi sconosciuto e relegato al ruolo di ‘ex’".