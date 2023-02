Ora c’è una statua che lo celebra alla Martana E in mano ha gli Statuti risalenti al 1592

Un monumento ad Alberico I Cybo-Malaspina era stato previsto nell’anno 1610, mentre Alberico era in vita, ma l’idea fu abbandonata. Nel luglio 2021 Franco Frediani, studioso di storia locale, ripropone l’idea al Comune di Massa e ottiene la collaborazione del Liceo “Palma”, i cui studenti si mettono all’opera. Sono realizzati 16 bozzetti, 3 dei quali selezionati per la scelta finale. La commissione vota quello della studentessa Sara Riccardi. L’opera è realizzata dallo scultore Alessandro “Indian” Mosti in collaborazione con gli studenti usando un blocco di marmo della Cava Focolaccia. La statua è alta 1 metro e 70 cm, l’altezza di Alberico, più un basamento di 70 cm. La statua (berico in piedi con in mano il libro deli Statuti di Massa del 1592) è collocata in piazza Martana, all’inizio di via Alberica e davanti a Porta Martana. Appoggiato alla gamba destra di Alberico c’è il suo stemma.