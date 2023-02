Ora a Carrara c’è piazza Fabrizio De André. La sindaca Arrighi: "Per noi è un onore"

L’inaugurazione di piazza Fabrizio De Andrè e, a destra, Chiara Riondino sul palcoscenico degli Animosi (foto di Letizia Delia)

Carrara, 20 febbraio 2023 - «Una piazza di passaggio dove, penserebbe Fabrizio, succedono solo cose belle e positive". Così Dori Ghezzi, compagna di sguardi e sentimenti del cantautore genovese, ha celebrato l’inaugurazione di piazza Fabrizio De André, un luogo di incontri, opinioni e persone ora cristallizzato nel marmo e nel cuore della comunità. Una piazza in ricordo di un amico fragile, di colui che ha raccontato le vite degli altri elevando gli ultimi, gli esclusi a protagonisti di gridi poetici consacrandone le storie e le rivendicazioni sociali e artistiche. Come ha affermato la sindaca Serena Arrighi nella serata evento "De André raccontava la natura umana senza pregiudizi rimanendo vicino ai più deboli. Ritroviamo questi temi anche nello spirito di Carrara, una città aperta e solidale. Avvicinarci a questo artista è un onore". Un privilegio in cui la comunità si è riconosciuta partecipando ad una serata di ricordi, emozioni, musica e poesia, capace di rianimare un centro storico purtroppo carente di eventi così partecipativi. E questa probabilmente è l’emozione più significativa emersa dalla serata omaggio a Fabrizio De André, e cioè la visione di una comunità presente nel segno della cultura di un’anima curiosa, quella di Faber, una voce che voleva ascoltare prima di essere ascoltata, amare prima di essere amata.

La sindaca Arrighi ha voluto ringraziare la stessa Dori Ghezzi per la partecipazione e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo condiviso, come il comitato ’Una piazza per Faber’, il prefetto Guido Aprea, Rehinold Kohl, Andrea Fusani, Gino Angelo Lattanzi, Emiliano Mosti e tutti gli uffici comunali. "Abbiamo tutti voluto fortemente questa piazza - ha detto la sindaca -, un luogo simbolico di passaggio sociale e artistico in cui svetta imponente il nostro teatro".

E proprio agli Animosi è andato in scena l’omaggio musicale a Fabrizio De Andrè in cui la cantautrice Chiara Riondino si è esibita davanti ad una platea gremita e calorosa che ha riempito le sedute rosse del teatro con le loro voci e i loro respiri. La musicista fiorentina, accompagnata da Fabio Battistelli al clarinetto, Massimo Barsotti al pianoforte, Vittorio Barsotti alle chitarre e Giulio Barsotti al contrabbasso e batteria, ha eseguito alcuni brani indelebili di De Andrè, riarrangiando pezzi di album iconici come "Non al denaro non all’amore né al cielo" e "La buona novella". E probabilmente la scelta stilistica di Riondino è stata azzeccata, ovvero quella di ricordare sia le storie dei personaggi del cimitero di Spoon River, prima celebrate nelle visioni poetiche di Edgar Lee Masters e poi tradotte in musica da De Andrè, sia cantare le gesta di Gesù figlio dell’uomo, forse le riflessioni più importanti che Fabrizio ci ha lasciato, in cui emerge il suo lato umano di amore, sensibilità, riconoscenza e curiosità verso il prossimo.

Una piazza per Fabrizio dunque, in un luogo di personaggi, nella città simbolo dell’anarchia, inaugurata e svelata proprio dalla bandiera rossonera del Gruppo Anarchico Germinal Fai che ha tolto l’imbarazzo di un tricolore difettoso dalla targa di marmo. Forse Fabrizio ha strizzato l’occhio a questo gesto, chissà.