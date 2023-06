Opposizioni a raccolta "Ricompattiamoci analizzando gli errori per poi non rifarli"

Gli sconfitti dell’ultima tornata elettorale a Massa provano a raccogliere i pezzi così da costruire qualcosa per il futuro. La proposta, come punto di partenza immediato, è un’analisi del voto amministrativo e la costituzione del ‘coordinamento delle opposizioni’, che si riunisca entro luglio. A lanciare l’idea Sinistra per Massa, Verdi - Europa Verde, Lista Evangelisti per Massa, che in coalizione con il Pd sono stati sconfitti al ballottaggio dal rieletto sindaco Francesco Persiani. Tutto parte da un’analisi: il centrosinistra non è stato in grado di allargare il bacino dei consensi negli ultimi 5 anni a fronte di un centrodestra che ha mantenuto la maggioranza. Da qui parte la riflessione.

"Il centrosinistra non ha saputo allargare la propria area di consenso. Al contrario del riconfermato sindaco che fin dal primo turno ha saputo espandere i propri consensi arrivando a ‘conquistare’ i voti di candidati transfughi del centrosinistra, recuperando una buona parte di quell’elettorato di destra che in precedenza aveva votato per il candidato di Fratelli d’Italia – sottolineano –. Soprattutto è parso che il centrosinistra fosse impreparato. Anche perché, nei 5 anni trascorsi, l’opposizione non sempre è stata incalzante ma piuttosto discontinua e frammentata. La difficoltà (l’incapacità) a formare uno schieramento unitario alternativo alle destre si è materializzata - al momento del voto - con ben sei candidati di area democratica, progressista e di sinistra. Ciò non ha permesso di recuperare la fiducia di quella parte grande dell’elettorato che si astiene, ed è aumentato". E rimarcano che "il candidato sindaco del centrosinistra Enzo Ricci, segretario del Pd e persona di spessore, è stato messo in campo troppo tardi, solo pochi giorni prima della presentazione delle liste a causa delle divisioni interne a quel partito che hanno vanificato persino la possibilità di svolgere le Primarie del centrosinistra e lanciare una più adeguata campagna di ascolto e confronto con i nostri concittadini".

Ricompattare per ricostruire è la filosofia che portano avanti le tre forze politiche. "Al ballottaggio, pur riuscendo a migliorare il risultato del primo turno, il nostro candidato ha raccolto all’incirca gli stessi voti del candidato Volpi 5 anni prima – continuano –, segno inequivocabile dell’incapacità di espandere il proprio bacino elettorale". Con il risultato politico di una disfatta perché oggi il centrosinistra avrà ancora meno rappresentanti in consiglio visto che una parte di eletti spetta a Fratelli d’Italia. "Le forze politiche del centrosinistra devono tornare a radicarsi nel territorio e tra i cittadini E’ necessario ricercare sui contenuti e sulle cose da fare le possibili convergenze con altre forze democratiche e progressiste e coinvolgere il mondo delle associazioni. Per rilanciare il nostro ruolo di opposizione e per preparare domani l’alternativa di governo è necessario che tutte le forze che non si riconoscono nel governo delle destre si incontrino e dialoghino ricercando una convergenza unitaria sui contenuti. Un coordinamento delle opposizioni, fuori e dentro il consiglio comunale. Con una prima assemblea pubblica entro luglio. Noi ci siamo".