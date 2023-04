Opposizione: tutti contro tutti Spaccatura fra Bernardi e Manuel

"Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi chiarisca da che parte sta". Dopo il sostegno all’assessore Carlo Orlandi da parte di Bernardi, Fratelli d’Italia interviene a gamba tesa "sulla posizione ambigua di Bernardi". In una nota firmata dal capogruppo Massimiliano Manuel, si sostiene che "lo stesso Bernardi risulterebbe in linea con la giunta Arrighi e sostiene il candidato sindaco della Lega a Massa". Parlando di inciucio, Manuel attacca quindi Arrighi "che in 9 mesi non è riuscita a dare concretezza al programma elettorale e piuttosto ha gettato in subbuglio l’apparato comunale instaurando incertezza tra i dirigenti e presentando un bilancio preventivo che non aggiunge niente di nuovo rispetto alla tanto criticata amministrazione De Pasquale. Nessun investimento su turismo e cultura, un dirigente di ausilio alla inadeguata assessore Gea Dazzi.

Nessun merito per progetti già avviati come il water front, competenza autorità portuale, mentre nel terzo lotto dove il Comune ha voce in capitolo ancora non c’è un progetto. Dove sta la novità di questa amministrazione? Forse nel subbuglio creato nei dipendenti comunali e nelle tante parate propagandiste di inaugurazioni e taglio di nastri?".

Chiamato in causa Bernardi replica annunciando "un clamoroso flop dei meloniani a Massa". Chiarendo di non dover alcuna spiegazione a FdI, Bernardi sostiene che "a Massa sono per Persiani e farò votare Andrea Cella della Lega.

A Carrara com’è noto sono stao eletto consigliere comunale di una lista civica a supporto di Simone Caffaz ed entrambi siamo seduti nel banchi dell’opposizione alla sindaca Arrighi che sottoponiamo sempre ad interrogazioni laddove riteniamo che la politica della sua giunta e della sua maggioranza sia da criticare. Diverso è quando invece atti e comportamenti vengono da un assessore, come Orlandi, che sta condividendo una battaglia contro la mala gestione del Regina Elena che per cinque anni è stata uno dei miei attacchi contro i 5 stelle. Manca una prospettiva politica di Fratelli d’Italia, visto che non ci sono compromessi tra me e Arrighi. C’è da dire invece questi parvenu che rappresentano Meloni partono da base equivoche: non voto per cose a cui non credo e non ha mai aderito alle politiche del Pd".