"Opposizione ostruzionista a Carrara: maggioranza replica"

Prosegue il botta e risposta tra maggioranza e opposizione dopo il voto contrario della proroga di 90 minuti delle interrogazioni dell’ultimo consiglio comunale. A tornare sulla vicenda, su cui si era espresso anche il consigliere d’opposizione Simone Caffaz, è il gruppo della maggioranza, che riguardo alla scelta dell’opposizione di abbandonare la seduta del consiglio dopo il voto contrario, parla di "comportamento irresponsabile da parte della minoranza, che ha preferito fare ostruzionismo anziché votare le variazioni di bilancio". Vengono inoltre prese le distanze dalle accuse rivolte all’amministrazione nel voler sottrarsi al dialogo. "Sono accuse irricevibili – commentano dalla maggioranza – e ricordiamo che la scelta di non concedere la proroga di interrogazioni è stata presa dopo che per più di un anno questa maggioranza ha sempre avallato tutte le richieste della minoranza; anche queste erano evidentemente solo strumentali e tese a intralciare i lavori del consiglio". "Dopo un’ora e mezzo di discussione tra le prenotazioni ancora inevase risultavano esserci solo un’interrogazione del consigliere Filippo Mirabella e una mozione di Brunella Vatteroni – proseguono - motivo per cui, visto che all’ordine del giorno c’erano le importanti delibere sulle variazioni in bilancio, non sembrava opportuno prorogare lo spazio per le discussioni di altri 90 minuti come richiesto dalla minoranza. Responsabilmente è stato proposto alle opposizioni di prevedere o una proroga più breve, di 30 minuti, oppure di portare a esaurimento l’elenco delle prenotazioni. Proposte ragionevoli che avrebbero permesso di concludere le discussioni e di proseguire con i lavori, ma alle quali l’opposizione ha risposto con un secco quanto strumentale e sterile ‘no’ decidendo poi di inscenare la sua uscita dall’aula".