Opposizione all’attacco Caffaz critica Arrighi "Non ha tutelato la salute dei cittadini"

Non si placa il dibattito politico attorno al Monoblocco dove al momento sembrano tutti contro tutti. Sulla presa di posizione della sindaca Serena Arrighi, che ha chiesto alla Asl di essere chiara sul futuro del centro polispecialistico Sicari, interviene in una lunga nota il consigliere di minoranza Simone Caffaz. "Siamo sconcertati dalla Arrighi che è stata folgorata sulla via del Monoblocco – scrive Caffaz –. Invece di fingere di litigare con Asl spieghi perché contrariamente alle richieste dei vigili del fuoco non abbia tutelato la salute pubblica. In evidente crisi di consenso e al collasso politico, la sindaca invece di agire nell’interesse della città con i suoi poteri in materia di salute pubblica, tutt’altro che trascurabili, si è limitata a fare il lavoro di un consigliere di minoranza chiedendo il crono-programma degli interventi (cosa non a caso già richiesta dall’ opposizione) e fingendo dissenso verso le decisioni dell’Asl. Carrara sta morendo con la chiusura di ospedali, distretti sanitari, perdendo visite specialistiche, cure intermedie e le cure oncologiche e la sindaca non c’era, e se c’era dormiva e se non dormiva era d’accordo con l’Asl".

Insomma secondo Caffaz la sindaca "pensa di essere una consigliera di minoranza". "Invece la sindaca è responsabile della salute pubblica della città ed è anche presidente della conferenza zonale – prosegue l’ex candidato a sindaco –, e quindi ha poteri molto più incisivi sia in termini formali che semplicemente come moral suasion. Essa gode anche della prerogativa di emettere ordinanze, e non è affatto escluso che alcune delle tematiche oggi in discussione non potessero essere risolte con quello strumento. Tanto per fare un esempio: perché il 22 giugno, quando il comandante dei vigili del fuoco le chiedeva in un’email di "intraprendere tutti i provvedimenti urgenti e contingenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata", lei non ha mosso un dito?".

Quindi Caffaz si rivolge alla vice sindaca. "In questa fase stanno emergendo quei conflitti d’interesse che avevamo denunciato appena una settimana fa. Con quale autorevolezza Roberta Crudeli dipendente Asl in aspettativa, può andare dai suoi datori di lavoro a battere i pugni sul tavolo per tutelare i cittadini-amministrati in nome dei quali sta svolgendo il suo mandato da assessore per altro quando si parla del trasferimento dello stesso reparto presso il quale Crudeli lavorava? L’ultima beffa, che a mio giudizio rientra nelle sue intenzioni, sarebbe quella di partecipare alla fiaccolata organizzata dal Comitato di Salute pubblica. In nessuna parte del loro verbale i vigili del fuoco hanno affermato o sostenuto che mentre tali lavori dovranno essere realizzati il Monoblocco non potrà rimanere aperto e i servizi dovranno essere necessariamente spostati in altra sede. Arrighi continua a lasciare le deleghe alla sanità alla vice sindaca Crudeli, in evidente e conclamato conflitto di interessi – conclude Caffaz – e non attua, nonostante le sollecitazioni dei vigili del fuoco, i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica che le norme le attribuiscono. Del resto, non è un caso se una parte decisiva del suo consenso e del suo potere derivino proprio dalla Regione e dall’Asl che oggi finge di combattere".