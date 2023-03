Opportunità per carpentieri montatori e parrucchieri

Selezione di proposte dal Centro per l’impiego di Massa Carrara. Info e candidature al portale https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

TUTTOFARE. Agriturismo zona Fosdinovo offre alloggio e contratto a tempo determinato a coppia per attività manutenzione area verde agricola, pulizia camere, aiuto cucina. Previsione di stabilizzazione. Offerta MS-183163.

CARPENTIERI. Azienda metalmeccanica ricerca per assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante persona motivata all’acquisizione di competenze riferite alla carpenteria in ferro e saldatura a filo per la realizzazione di coperture e capannoni industriali. Sede Massa. Offerta MS-183090.

MONTATORE MECCANICO. Si ricerca montatore meccanico, l’attività consiste nella posa in opera di carpenteria in ferro, coperture, lattoniere. Prevista trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Sede Massa. Offerta MS-183088.

PARRUCCHIERE. Si ricerca un parrucchiere per negozio uomo e donna di Marina di Massa. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-183065.