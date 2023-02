Opportunità per 8 elettricisti

Assunzioni sul territorio grazie a Cna con due ricerche attive. Per la prima l’associazione di categoria fa da tramite per un’azienda cliente e cerca 8 figure tecniche e professionali da inserire nell’organico a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: età da 20 a 45 anni, diversi i titoli di studio come perito industriale o dell’automazione, elettrotecnico, elettronico, informatico o ingegneria. In alternativa al titolo di studio specifico, si richiede esperienza comprovata e dimostrabile nel settore elettrico civile o industriale, nel settore dell’automazione o dei collaudi industriali. Inviare il cv a [email protected] indicando nell’oggetto ‘selezione codice ELE100’.

La seconda offerta è per uno stagista con profilo universitario da formare nell’ambito della formazione professionale e della comunicazione per la Cna Formazione di Massa Carrara. Il candidato ideale è una persona estroversa e dalle spiccate capacità relazionali e di scrittura, precisa e attenta ai dettagli. Durata dello stage non inferiore ai sei mesi. Inviare il curriculum a [email protected]