Operazione sicurezza. Via ai lavori alla scuola. Carducci e alla Comasca

Il Comune di Massa mette mano alle scuole del territorio con un primo investimento di 130mila euro circa che servirà a mettere in sicurezza la primaria Carducci di Poggioletto e la scuola dell’infanzia della Comasca. Interventi che sono indispensabili anche per risolvere alcune criticità strutturali messe in luce pure da rilievi tecnici dei vigili del fuoco.

Partiamo dalla scuola elementare Carducci, che fa parte dell’istituto comprensivo Malaspina. Alla fine di maggio i Vigili del fuoco avevano evidenziato criticità di adeguamento strutturale alla normativa di prevenzione incendi e la necessità di migliorare la tenuta strutturale della scala esterna in caso di fuga dall’edificio. Erano necessari quindi due diversi progetti: uno di messa a norma antincendio con presentazione di progetto e Scia ai vigili del fuoco, per ottenere il Certificato di prevenzione incendi, e uno per l’adeguamento della scala esterna antincendio. Due incarichi di progettazione esterna affidati dal Comune. Il primo prevede lavori di adeguamento apertura areazione vano scala interno, adeguamento parapetto scala interna, sostituzione o tamponatura della finestra del bagno al piano terra, verifiche tamponature e ripristino locali utilizzati come deposito. Per la scala, invece, basteranno delle opere accessorie in grado di garantire una maggiore tenuta e ridurre le oscillazioni in caso di sollecitazione. La spesa totale prevista sarà di poco superiore a 89mila euro.

Alla scuola dell’infanzia della Comasca, a Ronchi, invece, il sopralluogo tecnico si era reso necessario a seguito di alcune segnalazioni da parte del personale scolastico: i lavoratori avevano infatti sentito rumori e vibrazioni provenire dal solaio del primo piano. A giugno sono stati effettuati alcuni saggi oltre a indagini geognostiche integrative che hanno rilevato in effetti importanti carenze strutturali: mancanza di continuità nelle colonne murarie interne; assenza, per quanto rilevabile, di collegamento tra i travetti portanti e le travi principali del solai. In questo caso la soluzione progettuale si sviluppa su due ambiti: risoluzione carenza strutturale rilevata in corrispondenza dei nodi fra travi e pilastri; irrigidimento del solaio esistente. In particolare il primo ambito risulta necessario per poter garantire il corretto comportamento delle componenti resistenti in caso di evento sismico scongiurando l’innesto di meccanismi di rottura locale, mentre il secondo ambito consiste in un irrigidimento dell’orizzontamento mediante collegamenti tra i travetti metallici e le strutture perimetrali e travi interne. Costo totale dell’intervento circa 40mila euro.