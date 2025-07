Operazione borghi puliti: "Via alla raccolta rifiuti. I paesi tornano attrattivi"

Borghi puliti: il Comune di Podenzana lancia una campagna di pulizia dei paesi. Da circa un mese la grande frazione di Montedivalli è interessata da un nuovo progetto promosso dal Comune, con la collaborazione di Lunigiana ambiente. Se per ora sono stati interessati alcuni borghi della frazione, presto anche Podenzana capoluogo verrà inclusa nel progetto, che piace molto ai cittadini; lo vedono come un gesto di cura e rispetto per la tutta la comunità. Il sindaco, Riccardo Varese, racconta la campagna di pulizia dei paesi e delle aree pubbliche, obiettivo rendere il territorio più bello, pulito e accogliente per tutti i cittadini. Anche per chi ha case da vendere o ristrutturare. "Come comune - racconta il sindaco - abbiamo con Lunigiana ambiente una convenzione per lo spazzamento: i loro dipendenti vanno a pulire i paesi, poi noi rifiniamo il lavoro con nostra manodopera. L’iniziativa è cominciata un mese fa ed è piaciuta molto. Per ora ci siamo dedicati a Genicciola, Pianello, Borgo Croce, che è quasi del tutto disabitato ma è stupendo, e ancora Borgo Prato e Borgo Serra. Abbiamo intenzione di interessare tutti i nostri paesi. Ci sono seconde case, ci sono abitazioni in vendita e da ristrutturare, vedere i borghi puliti può essere un incentivo. Non solo, dal punto di vista culturale si scoprono angoli suggestivi come fontane o archi antichi". L’operazione prevede interventi di raccolta piccoli rifiuti e soprattutto spazzamento, si vedono i risultati nei commenti positivi dei residenti. "Vogliamo coinvolgere tutta la comunità in un gesto concreto di rispetto e amore per i nostri paesi - aggiunge Varese - La pulizia delle aree pubbliche non è solo un dovere civico, ma anche un modo per valorizzare il nostro patrimonio e migliorare la qualità della vita di tutti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente al progetto, mantenendo i borghi in ordine, solo uniti possiamo mantenere il territorio curato e bello".

Monica Leoncini