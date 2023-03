Operazione antidroga dell’Arma Un chilo di hashish in cantina Arrestato giovane insospettabile

Sequestrato un notevole quantitativo di droga: una persona arrestata. I carabinieri hanno inferto un duro colpo alla piazza di spaccio Lunigianese. Da qualche tempo gli uomini dell’Arma avevano notato qualcosa di strano nel comportamento di un giovane, spesso visto aggirarsi nelle zone di spaccio note ai militari. L’operazione antidroga, iniziata alle prime luci dell’alba del 15 marzo, cui hanno preso parte anche le unità cinofile di Firenze, è terminata nel tardo pomeriggio con l’arresto di un italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’abitazione perquisita è stata quella di un 32enne, con precedenti penali, residente in alta Lunigiana. Il giovane in apparenza mite e tranquillo, con un lavoro stabile, aveva adibito la propria abitazione a vero e proprio “deposito”. Alla richiesta dei militari se nascondesse in casa della droga, l’uomo è stato da subito molto collaborativo, consegnando spontaneamente pochi grammi di “hashish” e una piccola somma di denaro: un’abile mossa, volta evidentemente ad eludere il rinvenimento del grosso delle sostanze da lui detenute nell’appartamento. La sua espressione, però, è cambiata nel momento in cui è spuntato il cane antidroga, il quale, dopo aver fatto un giro in casa, è stato condotto nella cantina di pertinenza dell’abitazione, dove ha dato subito chiari segnali di agitazione che stanno ad indicare la presenza di sostanze stupefacenti: dopo un’accurata ispezione, sono spuntati, nascosti tra varie cianfrusaglie, poco meno di 1 chilo di hashish, circa 340 grammi di marijuana, 43 grammi di cocaina. Il giovane è stato arrestato e la Procura lo ha messo agli arresti domiciliari in attesa della convalida e della celebrazione del rito direttissimo.