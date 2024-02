Operazione al volto per l’operaio ferito

È stato sottoposto a un intervento chirurgico maxillofacciale, l’operaio colpito da un gancio mentre movimentava lastre di metallo nel piazzale della Com.fer.ca. Il gancio si è staccato all’improvviso colpendolo in piena faccia. I medici di Cisanello (dove si trova tuttora ricoverato) hanno dovuto operarlo al volto per eliminare microfratture dovute al forte impatto con il gancio metallico. L’operaio è un dipendete storico della Com.fer.ca, e fortunatamente al momento dell’incidente indossava il casco, gli occhiali e tutti gli strumenti protettivi, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto superare di gran lunga il trauma facciale. L’incidente era avvenuto nella mattinata di giovedì destando la preoccupazione del titolare e dei colleghi, che senza perdere tempo hanno chiamato i soccorsi. L’uomo è arrivato a Cisanello a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Dall’incidente al ricovero non ha mai perso conoscenza. L’esatta dinamica dell’infortunio dovrebbe essere resa nota in questi giorni dagli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si sono occupati dei rilievi.