Operazione accoglienza La salvezza dei popoli passa dai mediatori "Al fianco degli ultimi"

di Alessandra Poggi

L’accoglienza dei migranti ruota attorno alla figura del mediatore culturale: senza di loro sarebbe impossibile conoscere le loro storie, le violenze subite, anche intrappolare gli scafisti, come i due infiltrati sulla “Support Life” e incastrati proprio dalle testimonianze dei richiedenti asilo. I mediatori culturali apuani sono stati il fulcro dell’accoglienza il 30 gennaio per i 95 passeggeri della Ocean Viking, e pochi giorni fa per i 55 migranti della Support Life di Emergency. Nel padiglione E di Carrarafiere mercoledì c’erano anche i mediatori culturali di Casa Betania con il compito di capire in che lingua parlassero i migranti, di metterli a loro agio, spiegare che avrebbero dovuto fare degli esami medici e di polizia. Hanno fatto da ponte linguistico tra loro e il resto personale messo in campo per le operazioni di accoglienza.

Ad accogliere i profughi c’erano Aziz Tall, Hicham El Karkouri, Djibril Sissoko, Charles Ngon Ambere, kasech Girma Asefa, Diara Cisse, Susanna Alkayal, Ester Tzeggai Correri, Abiba Kone, Walid Alì Ahmed, la dottoressa Claudia Giovanelli, Giulia Puntoni, Giulia Severi e Celestina Celej. "Sono più di trent’anni che Casa Betania si occupa di mediazione culturale – spiega la vice presidente Giulia Severi – i nostri mediatori parlano moltissime lingue per esempio il wolof che è la lingua ufficiale del Senegal, l’arabo, il tigrino, il bambara, il malinké, il somalo, l’amarico, giusto per fare qualche esempio. Abbiamo l’unico mediatore afgano di tutta la Provincia".

Come vi comportate durante le operazioni di accoglienza? "Appena scendono chiediamo in che lingua parlano. Per facilitare le operazioni ogni mediatore ha una scritta che lo identifica a seconda della lingua parlata – spiega Giulia – così da facilitare le operazioni di assegnazione del mediatore al migrante. A questo punto vengono fatti accomodare alla Imm e gli chiediamo se hanno piacere di bere o mangiare qualcosa, e li accompagniamo a fare le visite cercando di spiegare loro in cosa consistono. Poi chiediamo se sono con dei parenti o se durante il viaggio hanno stretto legami di amicizia, questo per non dividerli nel successivo smistamento nei centri di accoglienza".

Quando non ci sono migranti da accogliere cosa fanno i mediatori culturali di Casa Betania? "Siamo circa una novantina di persone tra mediatori, coordinatori, psicologi, avvocati, personale addetto alla formazione e altre figure qualificate. Ci occupiamo di mediazione culturale nelle scuole ma anche di progetti legati al sociale come per esempio ‘Housing First’ del Comune di Carrara, che si propone di dare autonomia alle persone senzatetto e forniamo servizi di assistenza sanitaria. Ma ci occupiamo anche di campagne contro il bullismo e il cyber bullismo nelle scuole che aderiscono a questa iniziativa ministeriale. Un progetto sviluppato assieme alle istituzioni, ai docenti e alle famiglie che permette di dare alcuni strumenti base per difendersi dal bullismo. Portiamo avanti progetti di contrasto all’abbandono scolastico, in particolare per i figli degli operatori dello spettacolo itinerante con lezioni in Dad. E poi facciamo la formazione linguistica, la glottodidattica, somministriamo corsi per gli esami di certificazione, facciamo corsi di italiano per i richiedenti asilo, insomma tantissime iniziative".