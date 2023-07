Operai Forestali al Lavoro, Interventi di Sicurezza e Manutenzione in Lunigiana

Proseguono in questi mesi estivi i lavori delle squadre di operai forestali dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana necessari per la sicurezza del territorio. A giugno è stata effettuata la manutenzione dei laghetti antincendio nelle località Apella a Licciana; Brattello, Lanza e Gravagna a Pontremoli; Montereggio di Mulazzo; Pietre Bianche a Tresana; Irola a Villafranca; Argigliano di Fivizzano. Interventi necessari per fronteggiare le emergenze innescate dagli incendi che con la siccità di questo perioso e le temperature elevate sono ora ad altissimo rischio. Sono stati poi eseguiti lavori di di miglioramento della qualità urbana a Fivizzano, di sfalcio e decespugliamento sono stati effettuati in località Pallerone, Bigliolo, Gorasco nel comune di Aulla; in località Codiponte, Regnano nel comune di Casola; in località La Piastra nel comune di Villafranca; in località Terrarossa nel comune di Licciana; in località Coloretta nel comune di Zeri. Per quanto riguarda le difese spondali, gli operai hanno svolto il proprio lavoro in località Verdeno a Pontremoli e Casa Rossa a Mulazzo, mentre per la manutenzione degli alvei il lavoro, per questo mese, si è concentrato in località Stallone a Mulazzo, a Casciana di Casola, a Baltrina di Tresana e sempre a Verdeno di Pontremoli.

Infine, un intervento di pulizia dell’area di protezione civile è stato effettuato a Coloretta di Zeri.