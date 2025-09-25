Opera dei Malaspina in dono. Bassorilievo del Cinquecento

Un gesto di profonda generosità e amore per le proprie radici ha arricchito il patrimonio culturale del Comune di Mulazzo dove il figlio di un emigrato molti anni fa in cerca di fortuna in provincia di Teramo ha donato alla comunità un prezioso bassorilievo appartenuto al padre. L’opera raffigura la Madonna del Latte, incastonata nello stemma dei Malaspina, un reperto prezioso e anche un’opera di grande valore storico e artistico. A fare la donazione Gabriele Giovanardi-Gatti, originario di Giulianova. Il bassorilievo era del padre Giuseppe, conosciuto come Fedele, emigrato nel dopoguerra a Giulianova e diventato poi un commerciante di successo nel settore dell’abbigliamento. L’opera d’arte è stata custodita con cura dalla famiglia Giovanardi-Gatti per preservarla e poi consegnarla nella giornata di ieri al sindaco Claudio Novoa nel Muncipio di Arpiola.

"Questo gesto di straordinaria sensibilità e generosità - dice il primo cittadino - rende onore non solo alla memoria del padre Fedele, ma anche al legame profondo che Gabriele, insieme alla moglie Ermira e alle figlie Rebecca e Angelica, continua a mantenere con Mulazzo, partecipando ogni anno con affetto alle iniziative del nostro borgo e riaprendo la casa di famiglia. A nome di tutta la comunità, esprimiamo la nostra più sincera gratitudine per questo dono, che restituisce lustro alla storia di Mulazzo. L’opera sarà ora sottoposta all’attenzione degli esperti affinché possano fornirci ulteriori dettagli, e sarà poi collocata in un luogo sicuro e accessibile, dove tutti potranno ammirarla". Il bassorilievo in marmo bianco di Carrara, esaminato da esperti, è certamente riconducibile alla famiglia Malaspina e per fattura e importanza può essere datato al Cinquecento. "Mio padre ha portato con sé questo bassorilievo come simbolo delle sue origini. Donarlo al Comune è il mio modo di restituire alla comunità ciò che ci ha dato", ha dichiarato Gabriele Giovanardi-Gatti durante la cerimonia di consegna. Questo gesto non è solo una donazione materiale, ma un ponte tra generazioni, un modo per restituire alla comunità un frammento di storia vissuta. È un esempio di come l’eredità personale possa diventare patrimonio collettivo. L’opera sarà ora sottoposta all’attenzione degli esperti affinché possano fornire ulteriori dettagli, e sarà poi collocata in un luogo sicuro e accessibile, dove tutti potranno ammirarla.

N.B.