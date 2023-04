Opera d’arte al Noa Una parete... ricamata "Donerà tranquillità ai nostri pazienti"

’RicAmiamo in Oncologia’ è l’opera condivisa inaugurata ieri al Noa che arricchisce le pareti della Sala Policonfessionale. Un insieme di cerchi di tutte le forme, uniti nella loro diversità e con l’unico messaggio della speranza e della condivisione soprattutto di momenti difficili come quelli che vivono i malati oncologici. A presentare il percorso è stato il direttore dell’oncologia apuana Andrea Mambrini, il dottore che ha cambiato volto al reparto di oncologia al quarto piano del monoblocco di Carrara e anche al Noa a Massa. Mambrini è il medico che sa donare ai pazienti tutto ciò che nei momenti di sofferenza può alleviare le pene e far stare meglio. E ieri è stato inaugurato un altro bellissimo dono, frutto di del percorso di arteterapia diretto da Tiziana Tacconi, già docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, che ha visto coinvolti non solo i pazienti, durante le loro attese in reparto, ma anche gli operatori sanitari, i volontari e gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera e dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Ognuno ha tessuto la propria tela donando ai pazienti momenti di serenità.

La professoressa Tacconi ha fatto un excursus della sua esperienza partendo dal 2005, anno in cui suo padre frequentò l’ospedale di Massa Carrara, ricordando l’incontro con l’allora direttore, Maurizio Cantore, e poi con lo stesso Mambrini. Erano anni in cui si progettavano percorsi di ’umanizzazione’ all’interno dei reparti, portati avanti con successo da chi è venuto dopo. Dopo i ’Donatori di musica’, con ben 350 concerti eseguiti ad oggi, si sviluppa anche l’arte terapia. L’importanza dell’opera condivisa è stata poi sottolineata anche dalla psicologa ospedaliera Michela Zanetti, che ogni martedì, dalle 17 alle 19, incontra gruppi di pazienti per un confronto che coinvolge anche i familiari.

Soddisfatto il dottor Mambrini: "Era una sala disadorna – ha commentato – e sono contento di averla resa più bella e accogliente. Qua si esibiscono gli artisti di ’Donatori di musica’ e ringrazio il direttore dell’ospedale, Giuliano Biselli, per averci concesso l’uso dello spazio". Intanto riprendono anche i concerti: domani ci sarà la soprano Alida Berti con la sua scuola e il 4 maggio appuntamento jazz con il gruppo ’Orchestrana’. All’inaugurazione di ieri erano presenti le giovani professioniste Anna Ghittino, Martina Chiarini e Silvia Cucurnia, oltre al dottor Lorenzo Lucchesi, oncologo, e Da ario Dell’Amico, ’donatore di musica’.

Angela Maria Fruzzetti

x