"Open Fiber, inammissibili nuovi ritardi Il ’gap’ digitale penalizzerà anche il turismo"

"Inammissibili ulteriori ritardi per la banda ultra larga da parte di Open Fiber". A lamentare il passo di lumaca è il sindaco di Tresana Matteo Mastrini che sottolinea i ritardi nella realizzazione del piano per portare la Banda ultra- larga ( Bul) nei comuni considerati "a fallimento di mercato", cioè dove i privati non investono perché non conviene. Otto mesi fa Open Fiber aveva pubblicato le previsioni di completamento dei progetti per ogni comune: Pontremoli, Aulla Bagnone, Villafranca (quarto trimestre 2022), Casola e Comano ( terminati), Filattiera, Fivizzano (quarto trimestre 2023), Fosdinovo, Mulazzo, Podenzana, Tresana (terzo trimestre (2023), Zeri (quarto trimestre 2023).

"Ci avviciniamo alla stagione estiva 2023 - prosegue Mastrini - e, dopo anni di attesa, il territorio rischia di farsi trovare ancora una volta impreparato in relazione al superamento del digital divide. Molti Comuni infatti hanno atteso invano l’intervento di Open Fiber per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultralarga e questo, per chi come il territorio lunigianese vorrebbe puntare sul rilancio turistico, rischia di diventare un grave gap. Nel 2022 Regione Toscana ha promosso, in 38 Comuni toscani, la campagna comunicativa "La Toscana va a mille" che individuava, attraverso un porta a porta postale, le strade in cui era attivo il nuovo servizio". Open Fiber, con il contributo della Regione, avrebbe dovuto attivare la Banda ultra larga nelle aree bianche, ovvero in quelle nelle quali gli operatori privati non sono intervenuti. Molti utenti lunigianesi purtroppo, a causa dei ritardi di Open Fiber, non possono ancora connettersi alla banda ultralarga e migliorare la loro connettività. Questa situazione pare un problema unicamente di Open Fiber, che in Italia ha cablato poco più di 2,3 milioni di Unità Immobiliari, dove il servizio è "attivabile", su 6,4 milioni da realizzarsi entro il prossimo giugno. Infratel, la partecipata del Ministero dell’Economia che è incaricata di verificare lo stato dei lavori, ha richiesto però altri 2 milioni di euro di nuove penali.

"E’ chiaro che il 30 giugno i lavori nelle aree bianche non saranno finiti - prosegue il sindaco - e questo potrebbe significare perdere larga parte dei fondi europei dedicati a questi interventi: attendiamo la certificazione i nuovi dati dal soggetto deputato al controllo, Infratel. Aggiungiamo che Cassa Depositi e Prestiti è azionista di Open Fiber nelle Aree bianche e c’è da chiedersi se ne valga la pena: forse lo Stato, occupandosene direttamente, potrebbe dedicarsi a tempo pieno, finalmente, a finire di cablare le aree bianche. Cittadini ed imprese hanno necessità di collegare case ed aziende, con la fibra, alla rete (di cui nessuno può fare più a meno). I ritardi corrispondono, di fatto, a danni economici per chi ha investito e investe in Lunigiana o semplicemente per chi ha scelto di rimanerci a vivere. Il tempo è ampiamente scaduto".

N.B.