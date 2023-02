Organizzato per il 21 febbraio un nuovo “open day” del Centro per l’impiego, dedicato alle professioni meccaniche e nautiche. Si ricercano profili quali aggiustatore meccanico, meccanico, carpentiere, saldatore, tornitore, riparatore di autoveicoli, carrozziere, allestitore nautico, falegname navale, disegnatore meccanico e altri profili professionali per l’ambito meccanico, metalmeccanico e nautico. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, gli operatori del servizio imprese parleranno con gli utenti interessati di offerte di lavoro e acquisiranno candidaturecurriculum vitae. L’iniziativa sarà organizzata su tutti e 3 i CPI, Massa, Carrara e Aulla, in analogia a quanto già fatto lo scorso 24 gennaio con l’open day nel settore edile e dell’impiantistica. Da segnalare il link del portale Toscana Lavoro, dove sono pubblicate le offerte https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavorocittadiniofferteLavoro.xhtml