Open day di prevenzione alla Pubblica assistenza

Pubblica Assistenza, open day e controlli medici gratuiti. Sabato porte aperte negli ambulatori di via Nazario Sauro a Marina con ’Prenditi cura di te’. È la campagna della Pubblica Assistenza di una giornata di prevenzione, per controlli gratuiti. Dalle 10 alle 13 sarà possibile usufruire a costo zero di visita pneumologica, cardiologica, ortopedica o del colloquio psicologico. Un’iniziativa importante in un momento di criticità del welfare. Quattro gli specialisti: Rigoletta Vincenti, pneumologa, Walter Serra, cardiologo, Angelo Fascetti, ortopedico e Sara Barbera, psicologa. Nell’arco della mattinata i pazienti potranno sottoporsi a spirometria, saturimetria, elettrocardiogramma e misurazione della pressione. "L’obiettivo – spiega Vincenti, direttore sanitario della struttura – è diffondere una cultura della prevenzione, garantendo i controlli alle fasce deboli. Il costo delle visite specialistiche non è sostenibile per tutti. La Pubblica Assistenza – prosegue – è un ente no profit, i nostri medici sono consapevoli della valenza sociale del progetto". Per accorciare i tempi di attesa, è consigliabile l’appuntamento allo 0585.633333, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dale 15 alle 19.