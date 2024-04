Open day all’asilo nido Bisciotti con le educatrici

Open day all’Asilo Nido Giovanna Filippi Bisciotti di Pontremoli. Mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 le porte della struttura di via IV Novembre si apriranno per consentire a genitori di vedere in anteprima gli spazi e conoscere le educatrici che da settembre potrebbero prendersi cura dei loro bambini. Una bella occasione per chiedere informazioni sulle modalità di inserimento e di frequenza per l’anno educativo 2024 – 2025.

Un momento di condivisione dei progetti del nuovo anno presentati dalla educatrici alle famiglie. Un servizio grazie al quale garantire alle mamme ed ai papà del territorio che i bambini siano al sicuro, circondati dai propri piccoli amici, tra divertimento e formazione. Un binomio che è ben consolidato per la struttura del Comune di Pontremoli.

"É giusto sottolineare l’importanza di un luogo come questo in cui vengono accolti i nostri più piccoli cittadini con l’intento di supportarli nella crescita affinché sia il più armonica e positiva possibile – ha commentato l’assessore Annalisa Clerici – Complimenti alle educatrici, all’ufficio scuola e a chi coordina questo servizio, perché iniziative come queste promuovono lo stare insieme ai nostri bambini ricordandoci l’importanza della condivisione e della partecipazione attiva". Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 30 aprile p.v. Per informazioni contattare il numero 0187.4601237.