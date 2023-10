Open Arms riprende il largo dopo le sanzioni. La nave dei migranti fa rotta verso la Spagna

La Open Arms abbraccia nuovamente le onde del mare aperto. Scaduti i venti giorni del fermo amministrativo assegnati alla ong poche ore dopo il suo arrivo lo scorso 4 ottobre al porto di Marina, ieri mattina intorno alle 11 c’è stata la ripartenza della nave, in questo caso in direzione Spagna. Per la ong iberica si è trattato del secondo ‘soggiorno forzato’ nel porto apuano, considerato anche il primo sbarco fatto a Marina alla fine di agosto e che già in quella circostanza costò alla nave una sanzione amministrativa di 20 giorni e il pagamento obbligatorio di alcune migliaia di euro. Identica la sanzione inflitta alla nave anche nel secondo sbarco dei primi di ottobre e applicato a causa dei salvataggi multipli effettuati in mare, andando quindi contro il decreto Piantedosi che regolamenta proprio l’attività di soccorso delle ong.

I migranti sbarcati a Marina lo scorso 4 ottobre furono 176, saliti a bordo della Open Arms in acque internazionali con tre diverse operazioni di salvataggio. Le prime due imbarcazioni avevano a bordo rispettivamente 33 e 36 persone, che stavano viaggiando in condizioni di pericolo e senza equipaggiamento di salvataggio. Dopo aver terminato i primi due soccorsi e aver ricevuto l’indicazione del porto da parte delle autorità italiane, la Open Arms aveva poi ricevuto un mayday per un’altra imbarcazione sovraffollata e in pericolo. Sul posto un gommone sgonfio con 109 persone, 94 delle quali minori non accompagnati, fatti salire sulla nave insieme agli altri migranti delle altre operazioni. In un primo momento la nave avrebbe dovuto dirigersi, seguendo l’indicazione delle autorità italiane, al porto di Genova, che era poi stato modificato in quello di Marina. Proprio come avvenuto durante il precedente arrivo della Open Arms ad agosto, anche il 4 ottobre al termine delle procedure di sbarco dei migranti, le autorità competenti avevano poi ascoltato il capitano e il capo missione della Open Arms per ricostruire l’accaduto, decidendo di infliggere alla nave un fermo amministrativo di venti giorni e una multa stimata in una forbice tra i 3mila e i 10mila euro. Una sanzione accolta male dal personale della Open Arms, che già poche ore dopo il fermo, tramite un comunicato, parlava di situazione inaccettabile. "Subiamo un secondo fermo per aver fatto il nostro dovere – così recitava la nota della ong – aver cioè rispettato le convenzioni internazionali e il diritto del mare. E’ dovere del capitano di qualunque imbarcazione prestare soccorso a naufraghi in pericolo di vita, mentre l’omissione di soccorso è un reato grave punibile dalla legge. Siamo abituati da ormai 8 anni a doverci difendere da un paradossale capovolgimento della realtà, per cui chi salva vite viene inquisito, multato e fermato; chi invece incarcera, tortura, ricatta persone vulnerabili viene finanziato e sostenuto con fondi europei". Sempre dalla Open Arms ci viene comunicato che la nave è salpata in direzione Barcellona, che dovrebbe raggiungere entro pochi giorni, per avviare una serie di procedure di ‘cantiere’, quindi fare della manutenzione e rimettere in piena funzione l’imbarcazione, prBaima di ricominciare probabilmente a intraprendere nuove operazioni di soccorso in mare.