Open Arms in viaggio verso Carrara L’attracco è atteso per domattina

La macchina dell’accoglienza apuana è in moto e, anche se ormai allo stremo, sarà pronta domani per accogliere anche i 195 migranti salvati dall’equipaggio della nave Open Arms spedita a sbarcarli nel porto di Marina di Carrara. Uno di meno dei 196 annunciati nei giorni scorsi perché un ragazzo in gravi condizioni di salute ha dovuto essere sbarcato a Lampedusa nella notte per poter ricevere le cure mediche necessarie a salvarlo. E la Open Arms è subito ripartita ed è in navigazione verso la banchina Fiorillo dove sarà organizzato l’attracco e l’accoglienza delle 195 persone a bordo, tra cui molte donne e bambini.

L’arrivo nel porto di Marina di Carrara è previsto per domattina alle 8, dopo altri giorni di navigazione che significano ulteriore sofferenza per i migranti a bordo salvati in mezzo al Mediterraneo ma anche assenza di mezzi di soccorso in mare in un momento di massima emergenza. Dopo i controlli sanitari alla banchina Fiorillo i 195 migranti verranno portati al centro Fiere per l’identificazione e ulteriori controlli sanitari prima di essere smistati nei luoghi di accoglienza. Tre i soccorsi portati a termine dalla nave che sta ora risalendo il mar Tirreno.

Erano 26 le prime persone intercettate su una “bagnarola” che rischiava di naufragare da un momento all’altro. Tra loro anche due donne e due bambini. Mentre rientrava verso l’Italia l’equipaggio ha salvato altre 150 persone circa su un’imbarcazione di legno con doppio fondo in acque internazionali. Il terzo salvataggio ancora in acque internazionali: 40 persone a rischio a bordo di una piccola barca in legno pesantemente sovraccarica. Molti dei migranti a bordo della Open Arms sono sfiniti, portano sul corpo (e non solo) i segni di violenze e sofferenze.