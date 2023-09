Open Arms, falsa partenza. La nave tocca la banchina

Era tutto pronto, i marinai controllavano che prua e poppa non si avvicinassero troppo alla banchina, il comandante con il motore al minimo applicava leggeri tocchi di gas per non permettere che l’abbrivio prendesse il sopravvento. Le cime mollate, da terra c’era già chi salutava urlando ‘buon mare’ a quell’equipaggio che da più di 20 giorni era costretto nel porto apuano.

Sembrava l’inizio di una nuova bella storia, una delle tante che la nave ha vissuto nel corso di questi mesi, la fine di un incubo durato per quasi un mese, ma l’imprevisto ha preso tutti alla sprovvista quando la nave, al termine di una manovra, si è trovata troppo vicino alla banchina e l’ha urtata. Tutti increduli si sono avvicinati per guardare l’entità del danno e l’amara conclusione è stata quella di tornare all’ormeggio e spegnere i motori perché quel colpo avrebbe compromesso la prossima navigazione.

Quindi ora saranno necessarie le pratiche di rito che avvengono quando c’è una collisione dove le autorità competenti dovranno verificare la sicurezza della nave per autorizzare il via libera. Un capitolo che non si vuole chiudere quello della Open Arms, che da più di 20 giorni si trova nel porto apuano bloccata da un fermo amministrativo, finito martedì scorso, che dal 22 agosto la vede nella banchina Fiorillo del porto di Levante. Colpevole di troppi salvataggi, questa è la conclusione, quella che il decreto Piantedosi indica come eccesso di soccorsi: la ong ne ha fatti tre quando poteva farne solo uno.

Dopo i 196 migranti sbarcati nel porto di Marina, la nave è rimasta ferma e tra raccolte fondi e tanta solidarietà è riuscita a saldare una multa di 3mila 333 euro legata al decreto più le spese di ormeggio e di vitto per i 18 membri dell’equipaggio. Ma i tempi saranno ridotti, sembra basteranno due giorni per superare l’inconveniente, così la Open Arms potrà tornare a fare quello che ama: salvare persone in difficoltà.

Nel corso di questi giorni sono stati tanti a portare solidarietà ai membri dell’equipaggio, compresa la sindaca Serena Arrighi e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, i quali sono saliti a bordo per sincerarsi delle condizioni dei membri della ong.